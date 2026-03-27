“Revelación moda” llega a TeleOnce
El programa, que contará con la animación de Kiara Liz Ortega, busca descubrir y exponer el talento de diseñadores locales emergentes a través de diversos desafíos creativos
27 de marzo de 2026 - 3:48 PM
27 de marzo de 2026 - 3:48 PM
La espera terminó. El junte histórico entre la moda y la televisión regresa a los hogares boricuas. “Revelación moda” aterriza en la programación estelar de TeleOnce para recordar por qué Puerto Rico es una potencia de estilo a través de la presentación de los rostros que definirán las pasarelas del futuro.
Hoy, a través de las redes sociales del Canal 11, se confirmó el estreno del “reality show”. Este contará con la conducción de Miss Universe Puerto Rico 2018, Kiara Liz Ortega.
“La moda se transforma en competencia. Llega ‘Revelación moda’ a TeleOnce. ¿Quién será la próxima gran estrella del diseño? Gran estreno el sábado 11 de abril", adelantaron.
“Aquí nacen las ideas y la creatividad toma forma. La moda en Puerto Rico escribe un nuevo capítulo”, expresó Ortega en el anuncio publicitario.
En las pasadas temporadas, los participantes han enfrentado desafíos como la creación de vestidos de novia o el uso de materiales reciclados para fomentar la sostenibilidad. Christian Reyes se coronó como el gran ganador de la edición 2023 por su “buen gusto” y visión artística.
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