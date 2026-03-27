“Revelación moda” llega a TeleOnce

La espera terminó. El junte histórico entre la moda y la televisión regresa a los hogares boricuas. “Revelación moda” aterriza en la programación estelar de TeleOnce para recordar por qué Puerto Rico es una potencia de estilo a través de la presentación de los rostros que definirán las pasarelas del futuro.

“La moda se transforma en competencia. Llega ‘Revelación moda’ a TeleOnce. ¿Quién será la próxima gran estrella del diseño? Gran estreno el sábado 11 de abril", adelantaron.

“Aquí nacen las ideas y la creatividad toma forma. La moda en Puerto Rico escribe un nuevo capítulo”, expresó Ortega en el anuncio publicitario.