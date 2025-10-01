Cristina Porta pasa a la semifinal de “Top Chef VIP 4″
La periodista española se unió a la actriz mexicana Lorena Herrera en el codiciado grupo del “reality show” de Telemundo
1 de octubre de 2025 - 8:19 PM
La periodista española Cristina Porta ganó el reto de ayer, lunes 29 de septiembre, y se unió a la actriz mexicana Lorena Herrera como semifinalista de la cuarta temporada de “Top Chef VIP”.
Será el próximo lunes, 6 de octubre, cuando el “reality show” que conduce Carmen Villalobos para Telemundo llegue a su fin. El episodio decisivo tendrá lugar en Barranquilla, Colombia.
Paco Pizaña, Salvador Zerboni, Angélica Celaya, Yany Prado y Matías Ochoa son los famosos que aún siguen en competencia para obtener un lugar a la siguiente etapa.
Con pocas palabras, pero en total agradecimiento, Porta celebró su clasificación. Por su parte, su amigo Pizaña aseguró que el 50% del trabajo previo a las semifinales está hecho. “Ahora falta el otro 50% que es clasificarme”, dijo.
Esta semana, también, se confirmó lo que todos ya sabían: el abandono del actor argentino Juan Soler. El galán explicó que debía chequearse un “daño renal”.
La pasada semana, Soler accedió a una videollamada en el programa “Sale el sol”, de Imagen Entretenimiento e informó: “Se le denomina burnout, es agotamiento extremo, acompañado de un mal cuidado”.
El gran ganador de “Top Chef VIP 4″ se llevará $200,000 en efectivo y el codiciado título.
