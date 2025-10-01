Opinión
1 de octubre de 2025
80°ligeramente nublado
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cristina Porta pasa a la semifinal de "Top Chef VIP 4″

La periodista española se unió a la actriz mexicana Lorena Herrera en el codiciado grupo del "reality show" de Telemundo

1 de octubre de 2025 - 8:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cristina Porta y Lorena Herrera, al centro, ya son semifinalistas de la cuarta temporada. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

La periodista española Cristina Porta ganó el reto de ayer, lunes 29 de septiembre, y se unió a la actriz mexicana Lorena Herrera como semifinalista de la cuarta temporada de “Top Chef VIP”.

Será el próximo lunes, 6 de octubre, cuando el “reality show” que conduce Carmen Villalobos para Telemundo llegue a su fin. El episodio decisivo tendrá lugar en Barranquilla, Colombia.

Paco Pizaña, Salvador Zerboni, Angélica Celaya, Yany Prado y Matías Ochoa son los famosos que aún siguen en competencia para obtener un lugar a la siguiente etapa.

Con pocas palabras, pero en total agradecimiento, Porta celebró su clasificación. Por su parte, su amigo Pizaña aseguró que el 50% del trabajo previo a las semifinales está hecho. “Ahora falta el otro 50% que es clasificarme”, dijo.

Esta semana, también, se confirmó lo que todos ya sabían: el abandono del actor argentino Juan Soler. El galán explicó que debía chequearse un “daño renal”.

La pasada semana, Soler accedió a una videollamada en el programa “Sale el sol”, de Imagen Entretenimiento e informó: “Se le denomina burnout, es agotamiento extremo, acompañado de un mal cuidado”.

El gran ganador de “Top Chef VIP 4″ se llevará $200,000 en efectivo y el codiciado título.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada
Top Chef VIPTelemundotelevisiónReality ShowsCocina
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
