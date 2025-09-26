Juan Soler revela la razón por la que abandonó “Top Chef VIP 4″: “Derivó en un daño renal”

El pasado 16 de septiembre trascendió que el actor argentino Juan Soler abandonaría la competencia de “Top Chef VIP 4″ por problemas de salud. En aquel momento, aparentemente, se trataba de un preinfarto.

Desde entonces, nada se supo del intérprete, quien se perfilaba como uno de los finalistas de la temporada. Esta noche, el mismo Soler llegó hasta la cocina de Telemundo para aclarar la situación.

“Las despedidas son muy dolorosas y mucho más cuando son tan inesperadas. Te vamos a extrañar mucho Juan Soler. Gracias por ser parte de ‘Top Chef VIP 4′″, lee la publicación de la producción en las redes sociales.

Junto al escrito incluyeron un pedazo del discurso de despedida del galán de telenovelas. El artista se mostró agradecido con la producción, sus compañeros, el panel de jueces y la presentadora del programa.

“Derivó esto en un daño renal y tengo que atenderlo. Mañana llego directo al hospital, a México. No hay más que decir”, sostuvo.

El resto de competidores no pudo contener el llanto. La presentadora Carmen Villalobos, visiblemente afectada, tomó la palabras.

“Me duele muchísimo que te vayas de la competencia. La verdad eres un caballero en toda la extensión de la palabra. Como actriz, por supuesto que admiro tu trabajo, para mí eres un primerísimo actor, casi que me he visto todas tus novelas. He aprendido muchísimo, muchísimo de ti. Gracias por recibirme tan bonito en las estaciones cada vez que pasaba, te voy a extrañar muchísimo, muchísimo”, exteriorizó la colombiana entre lágrimas.

Con el discurso de Soler inició la etapa final de la competencia. Solo seis de los siete competidores ocuparán un lugar en la semifinal de la temporada.