Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
MagacínModa
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Quién vestirá a Suil Anyelina Pagán en Miss Mundo?: Estos son los diseñadores que llevará Vietnam

Conoce quienes estarán a cargo de su vestido de la noche final y del traje típico

3 de julio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Además de los diseñadores, tienen colaboradores como Fabulous Shoes y D’Royal Bride, que vistió a la nueva reina en su presentación al país con un vaporoso vestido azul eléctrico. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Durante la concentración en Vietnam, Suil Anyelina Pagán tendrá un ajuar de reina para representar a Puerto Rico en la edición 75 del certamen internacional Miss Mundo.

RELACIONADAS

Previo a que se anunciara este martes su designación como Miss Mundo de Puerto Rico 2026, la organización nacional ya se encuentra gestionando los diseños de los principales vestidos que utilizará la nueva soberana en el concurso, que se celebrará el 5 de septiembre.

El vestido de la noche final del Miss Mundo estará a cargo de la diseñadora dominicana Giannina Azar y el traje típico lo diseñó el boricua Joshuan Aponte.

“Miss Mundo hace una convocatoria porque ahora que ya la anuncié...quisiera que llevara un ajuar espectacular como el que llevó Valeria (Pérez, Miss Mundo de Puerto Rico 2025)”, dijo Bárbara Serrano, directora nacional del Miss Mundo de Puerto Rico.

El vestuario de Pagán también contará con piezas del puertorriqueño José Raúl y el colombiano Gustavo Arango. Además, tienen colaboradores como Fabulous Shoes y D’Royal Bride, que vistió a la nueva reina en su presentación al país con un vaporoso vestido azul eléctrico.

La modelo y atleta Suil Anyelina Pagán fue coronada como la nueva Miss Mundo Puerto Rico 2026. El anuncio fue llevado a cabo desde el Wyndham Grand Rio Mar Rainforest Beach and Golf Resort de Río Grande.Viajará en agosto a Vietnam para participar en el certamen internacional, donde buscará demostrar que una corona adquiere un mayor significado cuando se utiliza para inspirar y dar voz a quienes más lo necesitan.
1 / 12 | Conoce a la nueva Miss Mundo de Puerto Rico 2026: Así comienza el camino de Suil Anyelina Pagán. La modelo y atleta Suil Anyelina Pagán fue coronada como la nueva Miss Mundo Puerto Rico 2026. - Carlos Rivera Giusti/Staff
Tags
Miss MundoMiss Mundo de Puerto RicoGustavo Arango
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 3 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: