¿Quién vestirá a Suil Anyelina Pagán en Miss Mundo?: Estos son los diseñadores que llevará Vietnam
Conoce quienes estarán a cargo de su vestido de la noche final y del traje típico
3 de julio de 2026 - 11:10 PM
3 de julio de 2026 - 11:10 PM
Durante la concentración en Vietnam, Suil Anyelina Pagán tendrá un ajuar de reina para representar a Puerto Rico en la edición 75 del certamen internacional Miss Mundo.
Previo a que se anunciara este martes su designación como Miss Mundo de Puerto Rico 2026, la organización nacional ya se encuentra gestionando los diseños de los principales vestidos que utilizará la nueva soberana en el concurso, que se celebrará el 5 de septiembre.
El vestido de la noche final del Miss Mundo estará a cargo de la diseñadora dominicana Giannina Azar y el traje típico lo diseñó el boricua Joshuan Aponte.
“Miss Mundo hace una convocatoria porque ahora que ya la anuncié...quisiera que llevara un ajuar espectacular como el que llevó Valeria (Pérez, Miss Mundo de Puerto Rico 2025)”, dijo Bárbara Serrano, directora nacional del Miss Mundo de Puerto Rico.
El vestuario de Pagán también contará con piezas del puertorriqueño José Raúl y el colombiano Gustavo Arango. Además, tienen colaboradores como Fabulous Shoes y D’Royal Bride, que vistió a la nueva reina en su presentación al país con un vaporoso vestido azul eléctrico.
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