El legado familiar que impulsa a la nueva Miss Mundo de Puerto Rico

Río Grande - La nueva Miss Mundo de Puerto Rico 2026, Suil Anyelina Pagán, siempre soñó con representar a su país internacionalmente, como lo ha hecho su madre, Windy Pagán, en el modelaje y su padre, el expelotero Ángel Pagán, en el deporte.

Durante sus primeros años de vida, la atleta de 21 años vivió principalmente en Estados Unidos pero siempre tuvo “bien arraigadas las raíces puertorriqueñas”, expresó su mamá en entrevista con Magacín.

“Me acuerdo que llegábamos a Puerto Rico y decía ‘me encanta como huele, mami’. Cuando llegábamos al aeropuerto, el olor de Puerto Rico a ella le encantaba. Ella siempre me decía: ‘mamá, yo sé que en algún momento yo voy a representar a Puerto Rico. No sé si voy a estar en unas olimpiadas o un certamen de belleza’”, recordó Windy.

La orgullosa madre de la nueva reina también participó, hace décadas, en el Miss Mundo de Puerto Rico y quedó tercera finalista representando a Dorado. Luego, en 2001, fue Puerto Rico en el concurso Miss América Latina, que se celebró en Santo Domingo.

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Con la designación de Suil Anyelina, luego de un proceso de entrevistas con un comité de expertos en certámenes de belleza, la familia de la nueva reina ha estado “todo el tiempo pendiente de ella”, tanto de su preparación intelectual como de asegurarse de mantener un balance con su descanso. En general, su núcleo ha estado disponible para ayudarla en lo que sea necesario, lo que para su madre, es “el mejor apoyo” que podrían darle.

“Es un orgullo que no tengo una sola palabra que lo pueda expresar. Me gusta lo determinada que la veo. Me gusta que decidió estudiar online, que no dejó la universidad para para entrar al certamen”, sostuvo Windy sobre su hija, quien estudia Fashion Marketing and Management en el Savannah College of Art and Design (SCAD).

El apoyo también lo sentirá cuando Pagán represente a Puerto Rico en la edición 75 del Miss Mundo en Vietnam. Windy espera alquilar una casa grande en el país asiático para que todos sus allegados puedan viajar hasta allá y tengan donde quedarse.

“Hay que darle el apoyo allá. Definitivamente que todos lo que quieran ir, que me tiren al DM”, bromeó la diseñadora de trajes de baño.