Muere James Burrows, director de las series “Friends” y “Cheers”

LOS ÁNGELES (AP) — James Burrows, quien ayudó a crear incontables momentos de risa como director de más de mil episodios de algunas de las comedias televisivas más clásicas, entre ellas “Cheers”, “Taxi”, “Friends” y “Will & Grace”, falleció el viernes. Tenía 85 años.

Su familia confirmó su muerte en una declaración a la revista People, en la que indicó que “falleció tranquilamente hoy rodeado de su familia”. No se ofrecieron detalles sobre la causa ni el lugar de su muerte.

Burrows pasó su carrera detrás de cámaras, especializándose en comedias de situación. Pocos espectadores reconocían su rostro o sabían su nombre, salvo cuando aparecía brevemente en los créditos iniciales. Pero millones conocían su trabajo.

Burrows comenzó relativamente tarde en la televisión, a los 35 años, en 1974, dirigiendo episodios de “The Mary Tyler Moore Show”, “The Bob Newhart Show” y “Laverne & Shirley”.

Fue cocreador de “Cheers”, donde dirigió 243 de los 273 episodios, además de dirigir los 246 capítulos de “Will & Grace”.

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También estuvo al frente de múltiples episodios de éxitos como “Frasier”, “Friends” y “Mike & Molly”, además de dirigir los episodios pilotos de “Two and a Half Men” y “The Big Bang Theory”.

El punto perfecto entre guion, actuación y química

“Cuando dirijo un programa de televisión, intento alcanzar ese punto perfecto donde el mejor guion se encuentra con la mejor actuación y la mejor química entre los intérpretes”, escribió Burrows en sus memorias de 2022, tituladas Directed by James Burrows. “Llegar a ese momento exacto, donde todos esos factores se combinan, produce la risa más dulce y duradera”.

Su familia expresó: “Burrows entendía que la gran comedia nunca se trataba simplemente de hacer reír. Se trataba de humanidad, conexión y verdad. Ese entendimiento se convirtió en la base de una carrera que cambió para siempre la televisión”.

“Pero más allá de sus extraordinarios logros, Burrows será recordado por algo aún más grande: su bondad, generosidad y su inquebrantable confianza en las personas que lo rodeaban. Tenía una habilidad única para hacer que todos fueran mejores y era conocido por recordar por su nombre a cada persona que conocía, haciendo que sus colegas de todos los niveles se sintieran vistos, valorados y apreciados”, añadió la familia.

La mayoría de los programas de Burrows se transmitieron por NBC, cuya frase promocional “Must See TV” impulsó la programación de los jueves en la década de 1990, que incluía “Friends” y “Frasier”.

“Jimmy Burrows era el hombre detrás del telón. Sabía cómo hacernos reír, qué botones presionar y era el absoluto maestro en sacar lo mejor de cada chiste”, dijo NBC en una declaración. “Su pérdida para el mundo de la comedia televisiva es inconmensurable. Cada vez que sonrías viendo ‘The Mary Tyler Moore Show’, ‘Taxi’, ‘Cheers’, ‘Will & Grace’, ‘Friends’ y tantos otros, piensa en Jimmy y recuerda que hizo nuestras vidas más divertidas”.

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Los pasos de su padre

Nacido como James Edward Burrows el 30 de diciembre de 1940 en Los Ángeles, se mudó a Nueva York cuando tenía 5 años. Pasó cinco años en el Coro Infantil de la Ópera Metropolitana hasta que su voz comenzó a cambiar. Estudió en la Escuela Secundaria LaGuardia de Música y Arte.

Su padre fue el escritor, director y productor Abe Burrows, conocido por éxitos de Broadway como “Guys and Dolls” y “Can-Can”. El mayor de los Burrows también fue mentor de Larry Gelbart, futuro creador y productor de la serie televisiva “MASH”.

El joven Burrows pasó muchas horas de su infancia en teatros y estudios observando trabajar a su padre, cenando con él en famosos restaurantes de Nueva York como Sardi’s y Gallagher’s, y conociendo celebridades que asistían a las fiestas de Año Nuevo de su progenitor.

Tras obtener una licenciatura en Oberlin College, Burrows ingresó al programa de posgrado de la Escuela de Drama de Yale, donde compartió clases con figuras como el actor y comediante Robert Klein, el dramaturgo John Guare y el director de cine John Badham.

En Yale tuvo que tomar clases de dirección y quedó fascinado con esa disciplina.

La primera experiencia de Burrows en una comedia televisiva fue como entrenador de diálogos del actor Burl Ives en “O.K. Crackerby!”, serie dirigida por su padre que estuvo una temporada al aire en ABC en 1965.

Luego trabajó como asistente en “The Patty Duke Show”. Regresó a Nueva York y trabajó para productores de Broadway como Lee Guber, Frank Ford y Shelly Gross. Conoció a la actriz Mary Tyler Moore mientras trabajaba en la producción teatral de “Holly Golightly”, adaptación de “Breakfast at Tiffany’s” dirigida por su padre.

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Más adelante fue gerente de escena en varias producciones teatrales itinerantes, donde conoció actores como Hugh O’Brien, Zsa Zsa Gabor y Julie Harris.

Su gran oportunidad con Mary Tyler Moore

Para 1974, después de trabajar en teatros con cena y producciones de verano, encendió su televisión y vio el programa de Moore. Según sus memorias, le escribió una carta preguntando si había alguna oportunidad laboral “pequeña o más pequeña” dentro de su compañía de producción.

El esposo y socio de negocios de Moore, Grant Tinker, invitó a Burrows a Los Ángeles para dirigir un episodio de la comedia. Allí comenzó como aprendiz en MTM Enterprises, compañía que tenía cuatro comedias al aire simultáneamente.

Burrows atribuyó su formación teatral a su capacidad para dirigir actores y diseñar escenas. También se le reconoce por ser uno de los primeros directores de comedias en televisión en aumentar las grabaciones tradicionales con tres cámaras a cuatro cámaras.

El hilo común entre sus programas fueron los lazos de amistad y las familias elegidas: desde el grupo de clientes habituales que se reunían en el bar de “Cheers”, hasta los conductores que buscaban una vida mejor en “Taxi” o los jóvenes de 20 años que compartían un edificio de apartamentos en “Friends”.

“Las mejores comedias de situación trascienden la pantalla y alcanzan al público, agarrándolo por la garganta y por el corazón”, escribió Burrows en sus memorias.

Los actores Danny DeVito y Rhea Perlman trabajaron con Burrows durante 16 temporadas entre “Taxi” y “Cheers”.

“Era el mejor en su oficio. Su espíritu positivo, energía ilimitada y trabajo incansable definieron lo que se necesita para dirigir un programa y mantener a la gente riendo”, dijeron en una declaración. “Siempre estará en nuestros corazones”.

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Burrows disfrutaba descubrir nuevos talentos mientras dirigía más de 75 episodios piloto que luego se convirtieron en series.

“Haber dirigido más de mil programas significa que casi cualquier noche puedes encender tu televisión o conectarte en línea y encontrar un programa que dirigí. Estoy muy orgulloso de eso”, escribió.

En 2019, Burrows fue productor ejecutivo de las producciones en vivo de “All in the Family” y “The Jeffersons”, donde famosos actores recrearon episodios de esas comedias de los años 70.

“Jimmy fue el mejor director de comedia televisiva en la historia del medio”, dijo su agente Rick Rosen. “Dirigió los programas más icónicos y definitorios de varias generaciones. Siempre fue un caballero y fue un absoluto honor representarlo”.