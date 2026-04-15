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Adria Arjona será la reina Máxima en la nueva secuela de “Superman”

La actriz boricua, hija de Ricardo Arjona, interpretará a la reina guerrera alienígena del planeta Almerac

15 de abril de 2026 - 8:43 AM

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El año pasado, Arjona participó en la aclamada segunda temporada de la serie de Star Wars 'Andor' y coprotagonizó junto a Dakota Johnson la comedia 'Splitsville'. (CAROLINE BREHMAN)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York- La actriz puertorriqueña Adria Arjona interpretará a la reina Máxima en la secuela de “Superman”, llamada “Man of Tomorrow”, de James Gunn, prevista para estrenarse el 9 de julio de 2027, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

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Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, interpretará a la reina guerrera alienígena del planeta Almerac, que llegó a la Tierra en busca de Superman como pareja. También se presentaron a las pruebas de cámara Eva de Dominici, Sydney Chandler y Grace Van Patten, según el medio.

El papel de Superman recayó nuevamente en David Corenswet y Nicholas Hoult se meterá en la piel del villano Lex Luthor. También regresa a la película de DC Studios Rachel Brosnahan (Luisa Lane).

El actor Skyler Gisondo dará vida a Jimmy Olsen, mientras que Sara Sampaio será Eve Teschmacher e Isabela Merced, Hawkgirl. Completarán el reparto Guy Gardner, que interpretará a Nathon Fillion, y Edi Gathegi como “Mister Terrific”, de acuerdo con Hollywood Reporter.

La lista la completa el británico Aaron Pierre retomando su papel como el "Linterna Verde" John Stewart.

El año pasado, Arjona participó en la aclamada segunda temporada de la serie de Star Wars “Andor” y coprotagonizó junto a Dakota Johnson la comedia “Splitsville”.

Además, se encuentra en medio de la postproducción de varios filmes importantes, como una nueva versión de “The Thomas Crown Affair” de Michael B. Jordan.

La actriz Adria Arjona lució un vestido verde de la firma Louis Vuitton y accesorios Tiffany & Co. para el estreno de la película "Splitsvile"."Splitsville" era una producción esperada y eso se notó con la batería de figuras que acudieron al estreno, como los realizadores también estadounidenses Sean Baker y Ari Aster, además del actor Jason Momoa, pareja de Arjona.Ambos se conocieron durante el rodaje de la película de acción de Netflix "Sweet Girl" en 2021 aunque el romance nació tiempo después.
1 / 7 | Jason Momoa y Adria Arjona llevan su amor por la alfombra roja de Cannes. La actriz Adria Arjona lució un vestido verde de la firma Louis Vuitton y accesorios Tiffany & Co. para el estreno de la película "Splitsvile". - Joel C Ryan

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Supermanactriz Jason MomoaHollywoodRicardo Arjona
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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