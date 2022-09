A solo horas de haberse proclamado mejor cocinero de “la cocina más exigente del mundo”, “Top Chef VIP”, el actor mexicano, Lambda García, cree estar en un sueño. El también presentador de televisión carga con su trofeo para todas las entrevistas –hasta las virtuales- y bromea que dormirá con el galardón.

Y no es para menos. Después de casi dos meses de enfrentamientos culinarios diarios, las exigencias de tres Jueces expertos en la materia y clases de cocina para mejorar sus técnicas, el artista se muestra orgullo de añadir el título de “cocinero” a su resumé.

“Los que me pudieron conocer a través del programa saben que yo soy una persona muy ‘by the book’ de acuerdo a lo que soy, o sea, no tengo máscaras. Siempre trato de estar dando lo mejor posible y no trato de irme por las cosas fáciles. No me gustan las cosas fáciles. Yo se los advertí desde un principio, a mí no me van a poner a hacer una carne con un puré y un arroz”, cuenta García en entrevista virtual con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Esta fortaleza y hambre de seguir probándose en un campo totalmente desconocido fue lo que más lo unió a la boricua, Zuleyka Rivera, quien, de igual modo, logró un lugar en la final del “reality show” de Telemundo. Antes de continuar, el intérprete de 35 años, aprovecha para expresarse sobre la Miss Universe 2006.

“Yo soy inquieto de nacimiento. Por eso yo congenié muy bien con Zuleyka, porque es una mujer disruptiva y cojonuda, y hace todo. Ella agarra el toro por los cuernos, aunque no lo sepa, y lo transforma”, describe.

A través de la modelo y empresaria, quien le dio vida a Miguel Sandoval en la telenovela “Señora Acero”, pudo sentir el cariño y apoyo del público puertorriqueño. Este gesto es algo que la estrella de “realities” siempre agradecerá y lo motiva aún más a conocer el “encanto” de la isla.

“Estoy también lleno de gratitud por la gente que me apoyó mucho en Puerto Rico, que fue brutal para mí porque no muchos me habían visto. La isla es un encanto, tengo ganas de ir para allá”, puntualiza.

A pesar de haberse graduado de la cocina de “Top Chef VIP” con honores, García reconoce que el arte culinario nunca fue una pasión en su vida. Su éxito se lo atribuye a la práctica, a no conformarse y al deseo de presentarle un “show” de calidad a los televidentes.

“Todos tuvimos un momento en la competencia en el cual no queríamos hacer lo mismo. No queríamos hacer un pedazo de carne con una salsa. La tecnología lo es todo. Métete a todas las páginas de internet, métete a YouTube, métete a lo que quieras y busca emplatados, busca técnicas, busca lo otro”, recomienda mientras añade que, en ocasiones, salían de grabar a las 8:30 p.m. y se iban a tomar clases de 9:00 p.m. a 1:00 a.m.

PUBLICIDAD

El resultado final, expresa, pudo notarse anoche, donde cada uno de los cuatro finalistas presentó platos de alta cocina. De igual modo, continúa, todos pudieron ponerle su sello a los tres cursos de la prueba final.

Rivera presentó sabores tropicales, Mauricio Islas se destacó por los chiles y moles, Cristina Eustace cautivó con el uso de licores y García “la sacó del parque” a través de texturas.

Como cocinero, quien también participó en “Reto 4 Elementos” se caracteriza por la creación de “sabores finos” y “emplatados minimalistas”. Estas dos cualidades fueron dos constantes que el Jurado -compuesto por Juan Manuel Barrientos, Adria Marina y Antonio De Livier- siempre resaltaron.

Hoy, al culminar esta experiencia, García cuenta que cualquiera de sus otros 15 compañeros cumplía con las cualidades para llevarse el premio. También subraya el sentido de compañerismo y bondad que reinó en toda la competencia.

“No es ‘show’, hicimos una familia bien bonita. Tanto tenía posibilidades Scarlet (Ortiz), que fue la primera en salir y que tenía toda la intención y todo el sabor, como los tres compañeros que estuvieron conmigo ayer”, expone.

Adria Marina, Barrientos y De Livier desempeñaron con altura su rol en el programa televisivo moderado por la actriz colombiana, Carmen Villalobos. En ocasiones, esto provocó la crítica de algunos seguidores del “show”, quienes los tildaban de “injustos”, “fuertes” y “exigentes”.

Todo lo anterior son cosas que García agradece, pues lo hicieron crecerse en la cocina. De lo contrario, no hubiera habido progreso, exclama.

PUBLICIDAD

“Yo vengo de una escuela de actuación, yo llevo actuando casi 20 años y uno de mis maestros más importantes me dijo ‘si no tienes nada interesante o algo inteligente que decir, no digas nada’. Entonces, yo lo que aprendí en la actuación que lo sigo llevando a la vida es que, si a ti se te da una crítica, tú la tomas de forma constructiva o destructiva. Te quedas callado, escuchas, afrontas y tomas y agarras lo que quieres. Nunca hubo una discrepancia en cuanto a los Jueces. Creo que es cuestión de una inteligencia emocional que uno tiene que saber cómo estar, qué hacer y cómo aceptar las cosas”, aclara.

¿Cómo grupo llevarán la primera temporada a otro nivel o aquí concluye todo”, le cuestionamos ante los rumores de posibles alianzas.

“¿Por qué estás intentando indagar sobre esas cosas?”, responde a modo de bromas y entre risas. “Mira, hay proyectos, hay muchos proyectos. Siempre se pueden quedar en las nubes, el chiste es aterrizarlos. Sí, somos un grupo sólido, somos un grupo que todos somos artistas en sus diferentes gremios. Sí estamos hablando de hacer cosas, vamos a intentar que se muevan y movilicen cosas diferentes. Ahorita todo está en las nubes, porque ayer acabamos, Por favor, Jomar, ‘give me a break’, llevamos 12 horas”, sostiene mientras señala el trofeo a carcajadas.