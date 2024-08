Luis “Perico” Ortiz: “Yo decidí usar mi música como un instrumento para el bien social, ese ha sido mi norte”

Muchos años después, Perico decidió contar esa historia. Pero siendo quien es, no podía hacerlo de otra forma que no fuera a través de la música.

“Esta idea nace de una necesidad que yo tengo en este punto de mi vida, de contar mi historia. No quiero esperar a que yo me muera para que alguien la cuente mal contada. Todas las presentaciones que yo hago se han convertido en situaciones cuasi pedagógicas, aparte de lo musical. Este proyecto se llama ‘Together’, porque lo que cuenta es la historia del ‘Latin Jazz’ en Nueva York en la década del 70, en la que tuve el privilegio de trabajar y de conocer a todos los grandes del jazz”, relató el maestro.

“Cuando estudiaba en el Conservatorio de Música, era el tiempo de Pablo Casals, y él nos decía a nosotros ‘ustedes están aquí para escuchar’. De igual forma, mi maestro de trompeta me decía lo mismo. Así que yo me dediqué a escuchar y escuchar, hasta que llegó un momento en que Pablo Casals abrió el salón donde yo estudiaba y me dijo ‘Luis, ya no tienes que escuchar, tienes que hacer tu propia voz’”.