La historia de amor de Franco Micheo y Jearnest Corchado camino a su boda

“Se sintió como amor a primera vista, aunque no necesariamente lo fue. Porque cuando él me entrevista para el podcast yo sentía que lo conocía de antes. Fui yo la primera en tirar maíz. Cuando él me está entrevistando se me olvidó que era una entrevista y lo que hicimos fue conversar. De hecho, antes de grabar el podcast hablamos como por tres o cuatro horas. Me atrae la gente por lo que conversan y lo que hablan. Me sentí bien cómoda, me hizo reír, es inteligente y más que nada yo quería seguir hablando con él así que lo invité a una cerveza”, contó la intérprete de “Jugo É Limón”.