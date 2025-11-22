Jearnest Corchado apuesta por historias boricuas en Hollywood con “Hurricane seasons”

En entrevista con El Nuevo Día, la joven compartió cómo vive esta nueva etapa, lo que significa llevar a su isla a la pantalla grande y los planes para continuar impulsando su carrera artística.

“Me siento bien orgullosa de estar en un tipo de película así. Es una historia contada por nuyoricans, y poder llevarla a nivel global… contar la historia de los boricuas aquí en la isla esperemos que algún día en Netflix, eso es lo que estamos manifestando. Al ser en inglés, mucha gente que no es puertorriqueña va a poder también entender nuestra historia”.

El filme, que comenzó grabaciones en la isla en noviembre, se centra en la historia de una familia puertorriqueña de la diáspora con una integrante diagnosticada con una enfermedad terminal, por lo que decide hacer un último “road trip” familiar por Puerto Rico como su deseo final. También aborda temas como el impacto del huracán María en septiembre de 2017.

La historia dirigida por Nicole Gomez Fisher incluye la participación de actores Carlos Ponce, Modesto Lacen, Justina Machado, Aida Rodríguez, Alycia Pascual-Peña, Elvis Nolasco y Jerry Minor.

El filme comenzó con grabaciones en Nueva York y actualmente se encuentran grabando en distintas localidades en Puerto Rico hasta mediados del mes de diciembre. Su estreno estaría pautado para el 2026.

“Me siento bien contenta porque son personas que admiro muchísimo”, expresó Corchado sobre el elenco. “Lo que es Aida Rodríguez, me gusta mucho su comedia y la sigo en redes hace ya varios años. Y Justina Machado... recuerdo cuando la vi en la serie ‘One Day at a Time’, con Rita Moreno, y dije: algún día yo espero trabajar con ella. El hecho de que se me dé la oportunidad es un sueño hecho realidad”.

¿Sientes responsabilidad de representar bien a Puerto Rico en cada proyecto?, preguntó este diario.

“Sí, definitivamente. Me siento bien contenta de ser una de las puertorriqueñas que poco a poco está dando de qué hablar en Hollywood. Yo siempre he admirado a artistas como Jennifer López y Selena, y el hecho de que poquito a poco se me siguen abriendo las puertas para yo poder convertirme en esa persona para una nena de ocho años luego… es parte del sueño también”, declaró la actriz de 30 años.

Cabe destacar que, durante su carrera, Corchado ha podido interpretar más de 30 roles actorales que incluyen películas, series, y cortometrajes en diferentes plataformas como Netflix, Amazon Prime, Apple TV y en las cadenas televisivas ABC y NBC, entre otros.

Entre sus proyectos se destacan “Cucuy: The Boogeyman,The Foster” (ABC Family TV show), “True Crime” (NBC Universal’s TV Series), “Lowife” (Hulu), “Crave: The Fast Life” (Amazon Prime) y recientemente “Can you feel the beat: The Lisa Lisa Story”.

La boricua ha sido reconocida por su versatilidad y talento actoral, destacándose con un Imagen Award por su interpretación en la serie “Little America” en 2020. Asimismo, fue reconocida con el premio a Mejor Actriz en el Monaco International Film Festival en 2016 por su papel en “Crave: The Fast Life”.

Su trabajo en diversas producciones le ha valido elogios, logrando consolidarse como una de las jóvenes actrices latinas pisando fuerte en Hollywood.

A tono con las oportunidades que se le están presentando en la pantalla, Corchado desea lograr mantener el balance perfecto entre sus dos grandes amores: la actuación y la música.

“Recientemente, lancé un sencillo, que es el sencillo que viene para el álbum, ‘Rojo trending’. Me ha encantado. Mi forma de equilibrarme es hacer muchas cosas que me apasionan. Entonces, cuando no estoy actuando, estoy haciendo algo en la música”.

Mientras continúa expandiendo su presencia tanto en la industria cinematográfica como en la música, Corchado también mira hacia el futuro con una visión clara de los proyectos que desea materializar.

¿Qué otras cosas te gustaría trabajar el próximo año?

“Gracias a Dios, tengo varios proyectos que están desarrollándose”, reveló al hablar sobre el 2026, un año que anticipa será igual de fructífero que el 2025.

“Pero más que nada, mi sueño es poder producir mi primera rom-com (comedia romántica) y protagonizarla. Ahora, con esta película en Netflix, espero poder hacer una relación con la plataforma. Eso es algo que estoy manifestando. Admiro mucho la carrera de Sofía Carson y cómo ella ha llevado sus últimas tres películas con Netflix. Me gustaría seguir ese camino. Mientras, también firmo con una disquera para lanzar mi álbum, así que finalmente tener mi primer álbum. Y esperando poder comenzar a producir”, concluyó.

