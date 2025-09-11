Opinión
11 de septiembre de 2025
87°bruma
Entretenimiento Cultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Víctor Alicea festejará sus 45 años de trayectoria con un nuevo monólogo

El actor estrenará la producción “Tengo la placa lista” en el Centro de Bellas Artes en Santurce

11 de septiembre de 2025 - 3:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

El actor y comediante Víctor Alicea celebrará sus 45 años de trayectoria artística con el estreno del monólogo “Tengo la placa lista”.

RELACIONADAS

El unipersonal escrito y dirigido por Miguel Diffoot, subirá a escena el próximo 3 de octubre en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce, bajo la producción de Florentino Rodríguez y Producciones Aragua.

En esta propuesta, Alicea interpreta a “Victoria”, mejor conocida como “Vicky”, una carismática vendedora de placas solares. Vicky presenta con humor las virtudes de la energía renovable, mientras comparte también las memorias más íntimas de su vida. Entre anécdotas de su niñez en Ceiba, su adolescencia, los años universitarios y su regreso a un Puerto Rico marcado por la oscuridad y la incertidumbre, el personaje va revelando que la verdadera energía no solo proviene del sol, sino también de la memoria, la comunidad y la esperanza.

Con su sello inconfundible, Alicea logra transformar a “Vicky” en un personaje entrañable, cercano y profundamente humano. “Tengo la placa lista” es una invitación a encender no solo las luces, sino también las conciencias, recordándonos que el humor puede ser una poderosa chispa de cambio.

La pieza forma parte de la celebración de la carrera de Alicea, quien a lo largo de más de cuatro décadas ha marcado la cultura puertorriqueña con personajes icónicos, su talento versátil y su capacidad de provocar risas y emociones en varias generaciones de público.

Alicea tiene una trayectoria que abarca teatro, cine, radio y televisión desde finales de los años 70. Reconocido por su versatilidad y carisma, ha creado personajes de la cultura popular como “Epifanio González Villamil”, “Guille”, “Ruperta la Caimana” y “Luzma”. Su carrera, iniciada en la danza y consolidada en el teatro, lo ha convertido en una de las figuras más queridas y homenajeadas del humor en Puerto Rico.

Personaje de Guille.
Personaje de Guille. (Archivo)

El espectáculo cuenta con la producción de Producciones Aragua, Inc.,casa productora con más de 40 años de trayectoria en el teatro puertorriqueño.

Los boletos para las funciones están disponibles a través de Ticketcenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce. Los interesados pueden llamar al 787-792-5000 (Ticketcenter) o al 787-620-4444.

Víctor AliceaCentro de Bellas Artes de Santurce
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
