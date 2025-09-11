Víctor Alicea festejará sus 45 años de trayectoria con un nuevo monólogo

El actor y comediante Víctor Alicea celebrará sus 45 años de trayectoria artística con el estreno del monólogo “Tengo la placa lista”.

El unipersonal escrito y dirigido por Miguel Diffoot, subirá a escena el próximo 3 de octubre en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce, bajo la producción de Florentino Rodríguez y Producciones Aragua.

En esta propuesta, Alicea interpreta a “Victoria”, mejor conocida como “Vicky”, una carismática vendedora de placas solares. Vicky presenta con humor las virtudes de la energía renovable, mientras comparte también las memorias más íntimas de su vida. Entre anécdotas de su niñez en Ceiba, su adolescencia, los años universitarios y su regreso a un Puerto Rico marcado por la oscuridad y la incertidumbre, el personaje va revelando que la verdadera energía no solo proviene del sol, sino también de la memoria, la comunidad y la esperanza.

Con su sello inconfundible, Alicea logra transformar a “Vicky” en un personaje entrañable, cercano y profundamente humano. “Tengo la placa lista” es una invitación a encender no solo las luces, sino también las conciencias, recordándonos que el humor puede ser una poderosa chispa de cambio.

La pieza forma parte de la celebración de la carrera de Alicea, quien a lo largo de más de cuatro décadas ha marcado la cultura puertorriqueña con personajes icónicos, su talento versátil y su capacidad de provocar risas y emociones en varias generaciones de público.

Alicea tiene una trayectoria que abarca teatro, cine, radio y televisión desde finales de los años 70. Reconocido por su versatilidad y carisma, ha creado personajes de la cultura popular como “Epifanio González Villamil”, “Guille”, “Ruperta la Caimana” y “Luzma”. Su carrera, iniciada en la danza y consolidada en el teatro, lo ha convertido en una de las figuras más queridas y homenajeadas del humor en Puerto Rico.

El espectáculo cuenta con la producción de Producciones Aragua, Inc.,casa productora con más de 40 años de trayectoria en el teatro puertorriqueño.