Yasmín Mejías y Víctor Alicea destacaron las virtudes de Pedro Juan Texidor

Reacciona su hija

De hecho, su hija Laura, escribió un conmovedor mensaje en el que hablaba de su padre y la influencia que tuvo en su vida. “Hoy se me fue la mitad de mi corazón. Mi papá era una persona que primero pensaba en los demás antes que en el mismo. Su amor por el teatro y la actuación eran algo impresionante”, destacó la joven. “Papi fue el mejor padre del mundo, me enseñó su deporte favorito, el bowling, y compartíamos el amor por los animales y el mantecado. Papi era lo más bonito que la vida me pudo dar. El dolor que siento no tiene descripción”.