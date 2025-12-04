Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

iLe anuncia segunda función en el Teatro UPR

El público podrá disfrutar las interpretaciones de su más reciente producción discográfica, “Como las canto yo”, así como algunos de los boleros favoritos de la artista

4 de diciembre de 2025 - 4:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El anuncio de estos conciertos surge en medio del lanzamiento del proyecto. (Ramon "Tonito" Zayas)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La cantautora puertorriqueña y ganadora del Latin Grammy, iLe, anunció hoy, jueves, una segunda función para el domingo, 22 de febrero, a las 7:00 p.m., tras agotar completamente las entradas de su concierto del sábado, 21 de febrero, en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

RELACIONADAS

En estas dos noches, el público podrá disfrutar -en vivo- las interpretaciones de su más reciente producción discográfica, “Como las canto yo”.

El anuncio de estos conciertos surge en medio del lanzamiento del proyecto, un disco íntimo y cuidadosamente elaborado que recopila versiones de algunos de los boleros favoritos de la artista. Producido por iLe junto a Ismael Cancel, el álbum explora la esencia cruda, apasionada y directa del género y apuesta por un sonido bohemio marcado por guitarras y texturas cálidas que resaltan la fuerza interpretativa de la cantante.

Esta presentación oficial se suma a “Noches de ronda”, la ruta de diez presentaciones gratuitas en bares y chinchorros alrededor de Puerto Rico que conectaron directamente con la gente. Este recorrido —que reunió a jóvenes, adultos y seguidores de todas partes de la isla— permitió que iLe compartiera el espíritu del álbum en lugares íntimos y con guitarras en mano. Tras cada presentación, la artista conversó y se tomó fotos con el público que la respaldó en cada parada.

Desde su salida, “Como las canto yo” ha conectado con el público. La celebración del estreno en el Callejón del Carmen en Río Piedras congregó a una comunidad que llenó el espacio, disfrutó de la actividad y tuvo la oportunidad de compartir de cerca con la artista. La velada incluyó un DJ set de Calalú, la participación del Trío Los Compadres, mercancía exclusiva, discos firmados y el apoyo de comercios locales.

Los boletos para el concierto están disponibles en www.ticketera.com.

iLe Cabra: “Logré hacer las paces conmigo misma”

iLe Cabra: “Logré hacer las paces conmigo misma”

La cantautora describe su nuevo disco “Nacarile” como un “escape” tras pasar por “conflictos emocionales”.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
