iLe se presentará en el Teatro de la UPR

La cantautora puertorriqueña y ganadora del Latin GRAMMY, iLe, anunció un concierto especial que se llevará a cabo el sábado, 21 de febrero a las 7:00 p.m. en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras.

La presentación marca la primera oportunidad para que el público disfrute en vivo las interpretaciones de su más reciente producción discográfica, “Como las canto yo”.

El anuncio del concierto surge en medio del lanzamiento del proyecto, un disco íntimo y cuidadosamente elaborado que recopila versiones de algunos de los boleros favoritos de la artista. Producido por iLe junto a Ismael Cancel, el álbum explora la esencia cruda, apasionada y directa del género, apostando por un sonido bohemio marcado por guitarras y texturas cálidas que resaltan la fuerza interpretativa de la cantante.

Esta presentación oficial se suma a Noches de Ronda, la ruta de diez presentaciones gratuitas en bares y chinchorros alrededor de Puerto Rico que conectaron directamente con la gente. Este recorrido —que reunió a jóvenes, adultos y seguidores de todas partes de la isla— permitió que iLe compartiera el espíritu del álbum en lugares íntimos, guitarras en mano, recreando la esencia callejera y emocional de los boleros.

Tras cada presentación, la artista se quedaba conversando, tomándose fotos y compartiendo con el público que la respaldó en cada parada.

La celebración del estreno del proyecto en el Callejón del Carmen en Río Piedras, congregó a una comunidad que llenó el espacio, disfrutó de la actividad y tuvo la oportunidad de compartir de cerca con la artista. La velada incluyó un DJ set de Calalú, la participación del Trío Los Compadres, mercancía exclusiva, discos firmados y el apoyo de comercios locales.

El concierto del 21 de febrero será un encuentro especial para la artista y su audiencia: una noche dedicada al bolero y a la interpretación que distingue a iLe. El público podrá disfrutar de los temas del álbum en vivo, además de otras sorpresas preparadas especialmente para esta presentación en el Teatro UPR.