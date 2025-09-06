Opinión
6 de septiembre de 2025
80°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Maripily y Carlos Adyan: de karaoke y parque de diversiones en Orlando

La modelo y el presentador boricua no han escatimado para pasarla espectacular junto a amigos y familiares

6 de septiembre de 2025 - 5:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Adyan y Maripily Rivera en Universal Studios, en Orlando. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Siempre que los boricuas Maripily Rivera y Carlos Adyan se juntan la diversión está garantizada. Este fin de semana, por ejemplo, la modelo y el presentador lo pasaron en Orlando, Florida.

Basta ver las publicaciones de ambos en las redes sociales para confirmar lo mucho que han disfrutado. Junto a ellos también se encuentra el creador de contenido salvadoreño Salvador García, mejor conocido como “Salvita” y la mamá del periodista, la estilista Nayda Colón.

“Hoy desde Orlando, Florida, mi tardecita de entrenamiento con mis chicos. No puede faltar y me tocó ser su entrenadora”, expresó ayer la ganadora de “La casa de los famosos 4″.

Rivera y el resto del grupo cocinaron y expusieron sus talentos en una noche de karaoke. La autora del libro “Con la fuerza de un huracán” deleitó con el tema “Quiero que me hagas el amor” de Ednita Nazario.

Esta mañana, desde la cocina nuevamente, el “Huracán Boricua” y Carlos Adyan compartieron el menú del desayuno. Luego visitaron Universal Studios.

Según las publicaciones, son varios los fans que se han acercado durante el día para conversar con ellos y tomarse algunas fotografías.

Diversas figuras de la farándula asistió al cumpleaños 48 de Maripily. Entre ellos, Félix "El Picante", Manny Manuel, Natti Natasha y Raphy Pina. Manny Manuel vistió casi en combinación con la homenajeada de la noche.Maripily junto a su familia. "Me siento bendecida de poder celebrar un año más de vida. Escogí hacer un evento privado porque quería estar rodeada de mi familia y mis amigos. Gracias a mi equipo de trabajo por su labor inquebrantable y por apoyarme a seguir facturando. Desde que gané La Casa de los Famosos no hemos parado y esto apenas comienza", expresó jubilosa la empresaria.
1 / 8 | ¡Maripily celebra sus 48 años! . Diversas figuras de la farándula asistió al cumpleaños 48 de Maripily. Entre ellos, Félix "El Picante", Manny Manuel, Natti Natasha y Raphy Pina. - Suministrada
