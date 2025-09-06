Maripily y Carlos Adyan: de karaoke y parque de diversiones en Orlando

Siempre que los boricuas Maripily Rivera y Carlos Adyan se juntan la diversión está garantizada. Este fin de semana, por ejemplo, la modelo y el presentador lo pasaron en Orlando, Florida.

Basta ver las publicaciones de ambos en las redes sociales para confirmar lo mucho que han disfrutado. Junto a ellos también se encuentra el creador de contenido salvadoreño Salvador García, mejor conocido como “Salvita” y la mamá del periodista, la estilista Nayda Colón.

“Hoy desde Orlando, Florida, mi tardecita de entrenamiento con mis chicos. No puede faltar y me tocó ser su entrenadora”, expresó ayer la ganadora de “La casa de los famosos 4″.

Rivera y el resto del grupo cocinaron y expusieron sus talentos en una noche de karaoke. La autora del libro “Con la fuerza de un huracán” deleitó con el tema “Quiero que me hagas el amor” de Ednita Nazario.

Esta mañana, desde la cocina nuevamente, el “Huracán Boricua” y Carlos Adyan compartieron el menú del desayuno. Luego visitaron Universal Studios.

Según las publicaciones, son varios los fans que se han acercado durante el día para conversar con ellos y tomarse algunas fotografías.