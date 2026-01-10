Carlos Adyan celebrará sus 30 años al estilo “Bridgerton”
Según el presentador boricua, será una fiesta donde predominará “la elegancia”
10 de enero de 2026 - 8:14 PM
El fenómeno del “Regencycore” ha trascendido la pantalla y llegó al 2026 con una estética que mezcla el lujo de los palacios londinenses con la frescura de la moda contemporánea. Esto, de seguro se verá reflejado este fin de semana cuando el presentador boricua Carlos Adyan celebrará sus 30 años con un baile de gala al estilo “Bridgerton”.
“La verdad, llegar a los 30 años sintiéndome tan realizado me llena de mucho orgullo y, por supuesto, de un profundo cariño y agradecimiento hacia toda la gente que ha estado ahí apoyándome”, dijo el natural de Cayey a People en Español.
Según el anfitrión de “En casa con Telemundo”, además de su llegada al “tercer piso”, honrará una etapa importante a nivel personal y profesional.
“Por eso quise hacer una gran celebración, donde pueda festejar con quienes me acompañan presencialmente y también con aquellos que no pueden estar, pero que lo vivirán conmigo a través de las redes sociales”, subrayó.
El cumpleaños se celebrará como un gran baile de época donde todos los invitados deberán vestirse inspirados en el universo de la serie de Netflix “Bridgerton”. “Quería una celebración donde predominara la elegancia”, adelantó.
Carlos Adyan, por su parte, vestirá un diseño de Pablo Cabrera, a quien conoció a través del actor mexicano José “Pepe” Gámez, pareja sentimental de Madison Anderson Berríos. “Estoy muy emocionado por el resultado”, concluyó.
