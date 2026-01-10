Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carlos Adyan celebrará sus 30 años al estilo “Bridgerton”

Según el presentador boricua, será una fiesta donde predominará “la elegancia”

10 de enero de 2026 - 8:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Adyan es presentador de "En casa con Telemundo". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El fenómeno del “Regencycore” ha trascendido la pantalla y llegó al 2026 con una estética que mezcla el lujo de los palacios londinenses con la frescura de la moda contemporánea. Esto, de seguro se verá reflejado este fin de semana cuando el presentador boricua Carlos Adyan celebrará sus 30 años con un baile de gala al estilo “Bridgerton”.

RELACIONADAS

“La verdad, llegar a los 30 años sintiéndome tan realizado me llena de mucho orgullo y, por supuesto, de un profundo cariño y agradecimiento hacia toda la gente que ha estado ahí apoyándome”, dijo el natural de Cayey a People en Español.

Según el anfitrión de “En casa con Telemundo”, además de su llegada al “tercer piso”, honrará una etapa importante a nivel personal y profesional.

“Por eso quise hacer una gran celebración, donde pueda festejar con quienes me acompañan presencialmente y también con aquellos que no pueden estar, pero que lo vivirán conmigo a través de las redes sociales”, subrayó.

El cumpleaños se celebrará como un gran baile de época donde todos los invitados deberán vestirse inspirados en el universo de la serie de Netflix “Bridgerton”. “Quería una celebración donde predominara la elegancia”, adelantó.

Carlos Adyan, por su parte, vestirá un diseño de Pablo Cabrera, a quien conoció a través del actor mexicano José “Pepe” Gámez, pareja sentimental de Madison Anderson Berríos. “Estoy muy emocionado por el resultado”, concluyó.

El pasado 25 de mayo, en el encantador entorno de San Miguel de Allende, México, se celebró la emotiva unión de Carlos Adyan y Carlos Quintanilla.La vestimenta de los novios estuvo a cargo de José Ventura y su arreglo personal de Jean Carlos Cruz. En sus redes sociales, Carlos Adyan describió la fecha como "el mejor día" de su vida.
1 / 28 | Álbum de boda: Carlos Adyan y Carlos Quintanilla viven "el mejor día" de sus vidas . El pasado 25 de mayo, en el encantador entorno de San Miguel de Allende, México, se celebró la emotiva unión de Carlos Adyan y Carlos Quintanilla. - Claudio Pedriola
