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Sheila Romero celebra 13 años de “El Extraordinario”

La lírica supone un recorrido por la identidad de Cristo: desde su entrega mortal hasta su gloria natural que trasciende lo visible

4 de abril de 2026 - 9:41 PM

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Sheila Romero se destaca como artista de música sacra. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde sus inicios, Sheila Romero ha dejado claro que su talento no busca la fama secular, sino ser un puente entre lo terrenal y lo divino. Con una convicción inquebrantable, ha rechazado ofertas comerciales para dedicar cada nota de su voz a un propósito mayor: la adoración.

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El año 2016, sin embargo, marcó un antes y un después en la carrera de Romero. Al firmar con CanZion y lanzar su producción “Preciosa sangre”, la intérprete puertorriqueña consolidó su posición como una de las voces más influyentes de la música cristiana contemporánea y llevó su mensaje de esperanza a audiencias de toda Latinoamérica.

Con canciones que se han convertido en himnos de fe, como “El Extraordinario” o “La puerta”, la artista destaca por una interpretación cargada de pasión y una lírica profundamente arraigada en las escrituras.

Hoy, Viernes Santo, precisamente, Romero acudió a sus redes sociales para conmemorar el aniversario 13 de “El Extraordinario”. El éxito, para muchos, no es solo una melodía, sino una proclamación de la soberanía de aquel que, siendo Rey de reyes, se despojó de su gloria para alcanzar a la humanidad.

“Hace 13 años tuve el honor de poder hacer este hermoso tema, ‘El Extraordinario’. No creo que exista, ni existirá un tema con una letra como esta. Gracias Tony Ricardo por escuchar la voz del Espíritu Santo y dejar plasmado lo que el Padre quería decir, para que tengamos presente los detalles de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Gracias Dios por el honor y el privilegio de escoger mi voz como un instrumento para este tema y poder ser testigo de milagros, salvación, liberación, sanidad, restauración, reconciliación y paz a tantas almas”, expresó Romero.

La lírica de “El extraordinario”, además, supone un recorrido por la identidad de Cristo: desde su entrega mortal hasta su gloria natural que trasciende lo visible. A través de versos que resuenan con autoridad espiritual, la canción invita al oyente a reconocer la majestad de quien tiene escrito en su muslo: “Rey de reyes y Señor de señores”.

Tags
música cristianaViernes Santo
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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