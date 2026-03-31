Semana Santa 2026: descubre 4 rutas religiosas y un gran espectáculo de música sacra

En medio de la Semana Santa la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), dio a conocer que celebrará “The Sounds of Puerto Rico: Worship Edition”, un evento que conglomera en un mismo escenario a reconocidos cantantes y grupos de música sacra para el disfrute de las familias puertorriqueñas y turistas.

La experiencia musical será el próximo, Domingo de Resurrección, 5 de abril en horario de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. en Ventana al Mar en Condado en San Juan, según anunció hoy, lunes, Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de CTPR en conferencia de prensa.

El evento forma parte de los esfuerzos para incentivar la actividad turística durante la Semana Santa, desde un espacio accesible que integra música, cultura y entretenimiento.

La actividad contará las presentaciones en vivo de Samuel Hernández, René González, Evidence Worship, Ekos, Isaías Pagán, Pauneto, Daliana, Las Narices Rojas Band y música de DJ. Además, ofrecerá entretenimiento para toda la familia, incluyendo área para niños, mesas para colorear, pinta-caritas y presentaciones de los personajes Javi y Lola, así como una variada oferta gastronómica, entre ellas Cooltura.

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La iniciativa contará también con la colaboración de jóvenes voluntarios.

“La diversificación de nuestra oferta turística es clave para continuar fortaleciendo el posicionamiento de Puerto Rico como destino. Estas iniciativas resaltan nuestra identidad, promueven el turismo cultural y generan actividad económica en distintas regiones de la isla, especialmente durante temporadas de alta demanda como Semana Santa”, expresó la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón en declaraciones escritas.

Por su parte, Robles Cancel, indicó que “como parte de la promoción para incentivar la actividad turística durante la temporada de Semana Santa, hemos desarrollado este evento junto a una estrategia para resaltar los aspectos espirituales de la cultura e historia puertorriqueña”.

“Con estas iniciativas reafirmamos nuestro compromiso de diversificar la oferta turística de la isla y fomentar experiencias accesibles, auténticas y memorables para todos”, puntualizó Robles Cancel.

Conoce las rutas religiosas

Para resalta el valor cultural y espiritual de la isla, se desarrolló un nuevo contenido informativo sobre las rutas religiosas en Puerto Rico en colaboración con el Padre Orlando Lugo, la arquitecta Astrid Diaz y la presentadora y actriz Wanda Sais.

La arquitecta Astrid Diaz y la actriz Wanda Sais. (Xavier Araújo)

Actualmente, Puerto Rico cuenta con cuatro rutas temáticas endosadas por la Compañía de Turismo. Estas rutas fueron diseñadas por diferentes organizaciones para que visitantes y residentes puedan explorar y conocer más sobre el aspecto espiritual de la cultura puertorriqueña de manera libre, a su propio ritmo, y sin costo alguno:

Ruta San Juan Bautista (Viejo San Juan) – Ofrece un recorrido por cerca de 30 puntos de interés dentro del área amurallada, incluyendo templos, catacumbas, arte sacro, reliquias, leyendas y espacios vinculados a figuras de santidad, así como ejemplos únicos de arquitectura histórica.

– Ofrece un recorrido por cerca de 30 puntos de interés dentro del área amurallada, incluyendo templos, catacumbas, arte sacro, reliquias, leyendas y espacios vinculados a figuras de santidad, así como ejemplos únicos de arquitectura histórica. Ruta Beato Carlos Manuel (Caguas) – Creada por el Municipio de Caguas, esta ruta recorre 10 lugares ubicados en o cerca del casco urbano de la ciudad que fueron claves en la vida y formación del beato puertorriqueño

– Creada por el Municipio de Caguas, esta ruta recorre 10 lugares ubicados en o cerca del casco urbano de la ciudad que fueron claves en la vida y formación del beato puertorriqueño Ruta Porta del Sol Sagrado (Región Oeste) – Desarrollada por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, esta ruta abarca más de 16 lugares de interés religioso en nueve municipios, incluyendo iglesias, ermitas, santuarios y museos. Además, su localización permite disfrutar de la oferta gastronómica y de hospederías de la región, así como de eventos culturales religiosos durante todo el año.

– Desarrollada por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, esta ruta abarca más de 16 lugares de interés religioso en nueve municipios, incluyendo iglesias, ermitas, santuarios y museos. Además, su localización permite disfrutar de la oferta gastronómica y de hospederías de la región, así como de eventos culturales religiosos durante todo el año. Ruta Porta Atlántico Sagrado (Región Norte) – Una propuesta creada por una alianza de oficinas de turismo municipal que integra diversos espacios de valor espiritual y cultural en la zona norte de la Isla.

Las rutas están disponibles durante todo el año, con mayor actividad en fechas cercanas a celebraciones religiosas, lo que brinda una experiencia enriquecedora para todo tipo de público.

Para más información, los interesados pueden acceder a rutareligiosa.voyturisteando.com o a través de la aplicación móvil.