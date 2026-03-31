Semana Santa 2026: descubre 4 rutas religiosas y un gran espectáculo de música sacra
En el evento The Sounds of Puerto Rico: Worship Edition participarán Samuel Hernández, René González y Ekos, entre otros artistas
31 de marzo de 2026 - 11:10 PM
31 de marzo de 2026 - 11:10 PM
En medio de la Semana Santa la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), dio a conocer que celebrará “The Sounds of Puerto Rico: Worship Edition”, un evento que conglomera en un mismo escenario a reconocidos cantantes y grupos de música sacra para el disfrute de las familias puertorriqueñas y turistas.
La experiencia musical será el próximo, Domingo de Resurrección, 5 de abril en horario de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. en Ventana al Mar en Condado en San Juan, según anunció hoy, lunes, Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de CTPR en conferencia de prensa.
El evento forma parte de los esfuerzos para incentivar la actividad turística durante la Semana Santa, desde un espacio accesible que integra música, cultura y entretenimiento.
La actividad contará las presentaciones en vivo de Samuel Hernández, René González, Evidence Worship, Ekos, Isaías Pagán, Pauneto, Daliana, Las Narices Rojas Band y música de DJ. Además, ofrecerá entretenimiento para toda la familia, incluyendo área para niños, mesas para colorear, pinta-caritas y presentaciones de los personajes Javi y Lola, así como una variada oferta gastronómica, entre ellas Cooltura.
La iniciativa contará también con la colaboración de jóvenes voluntarios.
“La diversificación de nuestra oferta turística es clave para continuar fortaleciendo el posicionamiento de Puerto Rico como destino. Estas iniciativas resaltan nuestra identidad, promueven el turismo cultural y generan actividad económica en distintas regiones de la isla, especialmente durante temporadas de alta demanda como Semana Santa”, expresó la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón en declaraciones escritas.
Por su parte, Robles Cancel, indicó que “como parte de la promoción para incentivar la actividad turística durante la temporada de Semana Santa, hemos desarrollado este evento junto a una estrategia para resaltar los aspectos espirituales de la cultura e historia puertorriqueña”.
“Con estas iniciativas reafirmamos nuestro compromiso de diversificar la oferta turística de la isla y fomentar experiencias accesibles, auténticas y memorables para todos”, puntualizó Robles Cancel.
Para resalta el valor cultural y espiritual de la isla, se desarrolló un nuevo contenido informativo sobre las rutas religiosas en Puerto Rico en colaboración con el Padre Orlando Lugo, la arquitecta Astrid Diaz y la presentadora y actriz Wanda Sais.
Actualmente, Puerto Rico cuenta con cuatro rutas temáticas endosadas por la Compañía de Turismo. Estas rutas fueron diseñadas por diferentes organizaciones para que visitantes y residentes puedan explorar y conocer más sobre el aspecto espiritual de la cultura puertorriqueña de manera libre, a su propio ritmo, y sin costo alguno:
Las rutas están disponibles durante todo el año, con mayor actividad en fechas cercanas a celebraciones religiosas, lo que brinda una experiencia enriquecedora para todo tipo de público.
Para más información, los interesados pueden acceder a rutareligiosa.voyturisteando.com o a través de la aplicación móvil.
Los visitantes podrán interactuar con las rutas mediante un pasaporte digital disponible en la aplicación VoyTuristeando, permitiéndoles registrar sus visitas en los distintos puntos de interés.
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