Obra “La vida de Jesús” se presenta en Semana Santa en Aguadilla

La conmemoración de la Semana Santa inició, hoy, Domingo de Ramos, con la festividad que conmemora la entrada o procesión de Jesús a Jerusalén previo a su crucifixión.

Como parte de las actividades el municipio de Aguadilla, en colaboración con Producciones Aragua, presentará la obra teatral “La vida de Jesús”.

La puesta en escena se llevará a cabo desde el jueves, 2 de abril al sábado, 4 de abril, a partir de las 7:00 p.m., en la Ave. San Carlos en Aguadilla. La entrada los tres días es libre de costo.

La pieza cuenta con un estelar elenco de actores, conformado por Wanda Sais, Cristina Soler, Rafael José, Jorge Luis Ramos, Linette Torres, Carlos Vega y Carlos E. Piñero.

La pieza teatral aborda las emociones acerca del drama de la vida, pasión y muerte de Jesucristo.

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“Para el pueblo cristiano, la Semana Santa es un momento de oración, recogimiento y gratitud a Dios. Dediquemos un tiempo para reflexionar sobre el sacrificio de Jesús en la cruz y meditar acerca de nuestros actos, con el fin de acercarnos más a Dios y su promesa de salvación. Invitamos a toda la comunidad a ser parte de esta experiencia teatral única, que estamos ofreciendo como un regalo para nuestro pueblo”, sostuvo el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán.

La vida de Jesús. (Suministrada)

“La vida de Jesús” narra los eventos más sobresalientes de la vida del Salvador, desde su niñez hasta su resurrección. La historia inicia con un joven Jesús siendo llevado al templo de Jerusalén, pasando por su bautismo en el río Jordán, su vida pública y ministerio hasta culminar con su pasión, muerte y resurrección.

“La producción incluye escenas impactantes, como el baile de Salomé en el palacio del rey Herodes y la ejecución de Juan ‘el Bautista’”, sostuvo el productor de la obra Florentino Rodríguez, en declaraciones escritas.