prima:Suscriptores
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Orquesta Filarmónica de Bayamón tendrá su tradicional concierto de Semana Santa

Se celebrará el 28 de marzo en la Iglesia La Invención de la Santa Cruz

8 de marzo de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Orquesta Filarmónica de Bayamón (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Orquesta Filarmónica de Bayamón presenta su tradicional concierto de Semana Santa el sábado, 28 de marzo a las 5:30 de la tarde en la Iglesia La Invención de la Santa Cruz en el pueblo de Bayamón.

Este año el concierto, dirigido por el maestro Rubén Mattos Escabí, propone un recorrido que, sin narrar explícitamente la Pasión de Cristo, dialoga profundamente con su simbolismo: llamado, sacrificio, contemplación y esperanza. Desde la fuerza afirmativa de Finlandia de Sibelius y la nobleza clásica del concierto de Dittersdorf, hasta un bloque sinfónico que transita por el carácter profético de Prophet’s Dance, la introspección de Nimrod, la delicada serenidad de la Pavane de Fauré y la culminación majestuosa de los Pinos de la Vía Apia de Respighi, el público es invitado a vivir la Semana Mayor como una experiencia de reflexión.

El concierto de Semana Santa es considerado uno de los eventos culturales y espirituales de mayor arraigo en este pueblo que se celebra cada año en el sábado previo al Domingo de Ramos. Su tradición se remonta al año 2003, cuando la entonces Orquesta de Cámara de Bayamón Guillermo Figueroa Sanabria, bajo la dirección del maestro Ángel M. Mattos De Jesús, presentó el Réquiem de Mozart. Aquel momento marcó el inicio de un encuentro anual entre la música y la reflexión espiritual que, desde entonces, se ha mantenido casi ininterrumpidamente, haciendo pausa únicamente durante el periodo de la pandemia.

La Orquesta Filarmónica de Bayamón es una entidad sin fines de lucro cuya misión es ofrecer un taller musical de alto nivel donde jóvenes estudiantes, músicos aficionados y profesionales puedan desarrollarse y hacer música juntos. Más allá de la formación, la orquesta busca poner ese trabajo al servicio del país mediante conciertos accesibles que fomenten la cultura, la sensibilidad artística y el encuentro comunitario.

La entrada es libre de costo, pero reciben donativos para seguir con su misión.

Para más información pueden acceder a las Redes Sociales de la Orquesta Filarmónica de Bayamón: Facebook: Orquesta Filarmónica de Bayamón e Instagram: @filamonicadebayamon

ConciertoSemana Santa Bayamón
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
