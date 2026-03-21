“The Passion 8” regresa con una poderosa experiencia de fe y arte en Semana Santa

Con una fusión de danza, teatro y música, “The Passion 8: Stories of the Kingdom” propone una experiencia inmersiva que traslada al público a las enseñanzas de Jesús, destacando su mensaje de amor y transformación a través de historias que cobran vida en escena.

La Fundación Yo Prefiero Sonreír, Inc. y NAÓS School of the Arts presentarán la octava edición del evento cumbre de Semana Santa, el domingo 5 de abril en el Centro de Bellas Artes de Caguas y el jueves 9 de abril en el Teatro Yagüez de Mayagüez.

A través de parábolas que cobran vida en escena, la puesta en escena revela la esencia del mensaje de Jesús, un Reino que florece en lo sencillo, sana lo quebrado y transforma corazones.

Cada parábola es una semilla sembrada en el corazón del espectador, mientras la vida de Jesús se entrelaza con ellas.

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La puesta en escena contará con la participación de más de 90 bailarines provenientes de distintos lugares de Puerto Rico, quienes unirán su talento y pasión para dar vida a esta experiencia artística de gran impacto visual y espiritual. Bajo la dirección creativa de Pedro L. Sánchez y Keishla González, y con la producción ejecutiva de Kiara Pita, el equipo creativo ha desarrollado una propuesta escénica que combina múltiples estilos de danza y elementos teatrales para transmitir el mensaje.

El elenco de personajes principales estará encabezado por Jean Paul Félix en el papel de Jesús, Laura Valentín interpretando al Espíritu Santo y Paul Franco en el rol de Satanás. También formarán parte de la narrativa Steven Mercado como Juan el Bautista y como el Buen Samaritano, Edward Albelo como el Pastor de Ovejas, Carlos Cabeza como el Hijo Pródigo y Xiomilet Santos como la Mujer del Flujo de Sangre, entre otros personajes que darán vida a las historias presentadas en escena.

El equipo coreográfico reúne a un talentoso grupo de coreógrafos que han trabajado en conjunto para dar forma al lenguaje corporal y visual de la producción. Este equipo está compuesto por Kantareh Román, Amanda Alemán, Hycliff Soler y Lunail Colón, Laura Valentín, la propia Kiara Pita, Joshua López, Yeranthony Martínez, Amy Rodríguez y Steven Mercado.

“The Passion 8: Stories of the Kingdom” contará con funciones el Domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026, en el Centro de Bellas Artes de Caguas, con presentaciones a las 4:30 p.m. y 7:30 p.m. Además, se presentará una tercera función el jueves, 9 de abril de 2026 a las 7:30 p.m. en el Teatro Yagüez de Mayagüez, llevando esta experiencia a público del área oeste de la isla.

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