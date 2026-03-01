Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
De ViajeDestinos
Suscriptores
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

prima:4 lugares para un viaje con sentido religioso en Semana Santa

Estos destinos ofrecen experiencias que combinan tradición, historia y renovación interior

1 de marzo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un visitante se arrodilla frente al fresco del Juicio Final, obra del pintor italiano Miguel Ángel, dentro de la Capilla Sixtina, en Roma. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo) (Alessandra Tarantino)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

Se acerca la “Semana Mayor”, y con ella, miles de viajeros ya están empacando sus maletas para aprovechar y compartir en familia, sea haciendo turismo interno, o en lugares alrededor del mundo. Para muchos, más que ir de vacaciones, es el momento de darle rienda suelta a su fé y hacer un viaje con una “maleta pesada” llena de preocupaciones, buscando vaciarla simbólicamente en un destino que les renueve la fé, les llene el alma y les haga regresar con un espíritu religioso renovado.

Tags
Semana Santa EspañaRomaIsraelGuatemala
ACERCA DEL AUTOR
Raisa Rivas Español
Raisa Rivas EspañolArrow Icon
Periodista Especializada en Viajes y Turismo
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 1 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
De Viaje
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: