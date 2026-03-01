Se acerca la “Semana Mayor”, y con ella, miles de viajeros ya están empacando sus maletas para aprovechar y compartir en familia, sea haciendo turismo interno, o en lugares alrededor del mundo. Para muchos, más que ir de vacaciones, es el momento de darle rienda suelta a su fé y hacer un viaje con una “maleta pesada” llena de preocupaciones, buscando vaciarla simbólicamente en un destino que les renueve la fé, les llene el alma y les haga regresar con un espíritu religioso renovado.