Con casi 300 playas distribuidas a lo largo de 270 millas de costa, la isla ofrece espacios para nadar, practicar deportes acuáticos, compartir en familia o simplemente desconectarse frente al mar.

1 / 13 ¿Cuál playa escogieron los viajeros como la mejor de Puerto Rico?

¿Cuál playa escogieron los viajeros como la mejor de Puerto Rico?. Con casi 300 playas distribuidas a lo largo de 270 millas de costa, la isla ofrece espacios para nadar, practicar deportes acuáticos, compartir en familia o simplemente desconectarse frente al mar.

1 / 13 | ¿Cuál playa escogieron los viajeros como la mejor de Puerto Rico?. Con casi 300 playas distribuidas a lo largo de 270 millas de costa, la isla ofrece espacios para nadar, practicar deportes acuáticos, compartir en familia o simplemente desconectarse frente al mar. - Ramon "Tonito" Zayas

En Puerto Rico, ir a la playa es mucho más que un plan de fin de semana: es parte de la cultura, del turismo y de la vida cotidiana. Con casi 300 playas distribuidas a lo largo de 270 millas de costa, la isla ofrece espacios para nadar, practicar deportes acuáticos, compartir en familia o simplemente desconectarse frente al mar.

Esa diversidad volvió a quedar destacada en la edición 2026 de los Readers’ Choice Awards de USA TODAY 10BEST, que colocó al Balneario de Carolina en la primera posición de su ranking de mejores playas de Puerto Rico.

El reconocimiento, otorgado mediante votación pública entre lectores y viajeros de distintas partes del mundo, posicionó al balneario carolinense por encima de otros reconocidos destinos turísticos de la isla.

Ademas, las playas de la costa de Isla Verde ocuparon el segundo lugar, dejando a Carolina con las dos primeras posiciones del listado.

1 / 30 | En imágenes: conoce las 30 playas más visitadas en Puerto Rico. Balneario de Cerro Gordo, en Vega Alta - David Villafañe 1 / 30 En imágenes: conoce las 30 playas más visitadas en Puerto Rico Balneario de Cerro Gordo, en Vega Alta David Villafañe Compartir

En declaraciones escritas, el Municipio destacó que la distinción también repite, por segundo año consecutivo, el posicionamiento de Carolina como uno de los principales destinos recreativos y turísticos del Caribe.

PUBLICIDAD

El alcalde del ayuntamiento, José Carlos Aponte, expresó sentirse “sumamente orgulloso” del reconocimiento y sostuvo que el logro responde, en parte, a la cooperación de los ciudadanos en la protección de los recursos naturales y el cuidado de las playas.

Según USA TODAY 10BEST, el Balneario de Carolina ha recibido de forma consistente reconocimientos ambientales “Blue Flag” por su limpieza y calidad de agua.

La publicación también resaltó que la playa, ubicada cerca del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, cuenta con áreas para voleibol de playa, deportes acuáticos, un parque acuático para niños, duchas, baños, estacionamiento, salvavidas y paramédicos.

La costa de Isla Verde, por su parte, fue descrita por la publicación como una playa urbana tropical de “arena dorada, aguas atractivas y palmas”, pese a su cercanía con el aeropuerto. También destacó la presencia de hospederías, restaurantes, barras y vendedores en la zona.

¿Cuáles playas ocuparon el resto del “ranking”?

Además del Balneario de Carolina e Isla Verde, el listado incluyó a la playa Flamenco, en Culebra, en la tercera posición. La publicación destacó su arena blanca, aguas turquesas y condiciones favorables para nadar y practicar “snorkeling”.

En cuarto lugar figuró el Balneario La Monserrate, en Luquillo, descrito como una playa familiar con aguas usualmente tranquilas, estacionamiento y oferta de comida y bebidas.

1 / 11 | Conoce las 11 playas más peligrosas de Puerto Rico. Playa Ballenas, en Guánica. (GFR Media / Archivo) 1 / 11 Conoce las 11 playas más peligrosas de Puerto Rico Playa Ballenas, en Guánica. (GFR Media / Archivo) Compartir

Crash Boat, en Aguadilla, ocupó la quinta posición. USA TODAY 10BEST resaltó su ambiente animado, el muelle para lanzarse al agua, las áreas para “snorkeling” y sus atardeceres.

El sexto lugar fue para Cayo Icacos, en Fajardo, reconocida por sus aguas cristalinas, arena blanca y vida marina.