¿Cuál playa escogieron los viajeros como la mejor de Puerto Rico?
Un listado de USA TODAY 10BEST destacó destinos costeros de varios municipios de la isla
29 de mayo de 2026 - 9:17 AM
29 de mayo de 2026 - 9:17 AM
En Puerto Rico, ir a la playa es mucho más que un plan de fin de semana: es parte de la cultura, del turismo y de la vida cotidiana. Con casi 300 playas distribuidas a lo largo de 270 millas de costa, la isla ofrece espacios para nadar, practicar deportes acuáticos, compartir en familia o simplemente desconectarse frente al mar.
Esa diversidad volvió a quedar destacada en la edición 2026 de los Readers’ Choice Awards de USA TODAY 10BEST, que colocó al Balneario de Carolina en la primera posición de su ranking de mejores playas de Puerto Rico.
El reconocimiento, otorgado mediante votación pública entre lectores y viajeros de distintas partes del mundo, posicionó al balneario carolinense por encima de otros reconocidos destinos turísticos de la isla.
Ademas, las playas de la costa de Isla Verde ocuparon el segundo lugar, dejando a Carolina con las dos primeras posiciones del listado.
En declaraciones escritas, el Municipio destacó que la distinción también repite, por segundo año consecutivo, el posicionamiento de Carolina como uno de los principales destinos recreativos y turísticos del Caribe.
El alcalde del ayuntamiento, José Carlos Aponte, expresó sentirse “sumamente orgulloso” del reconocimiento y sostuvo que el logro responde, en parte, a la cooperación de los ciudadanos en la protección de los recursos naturales y el cuidado de las playas.
Según USA TODAY 10BEST, el Balneario de Carolina ha recibido de forma consistente reconocimientos ambientales “Blue Flag” por su limpieza y calidad de agua.
La publicación también resaltó que la playa, ubicada cerca del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, cuenta con áreas para voleibol de playa, deportes acuáticos, un parque acuático para niños, duchas, baños, estacionamiento, salvavidas y paramédicos.
La costa de Isla Verde, por su parte, fue descrita por la publicación como una playa urbana tropical de “arena dorada, aguas atractivas y palmas”, pese a su cercanía con el aeropuerto. También destacó la presencia de hospederías, restaurantes, barras y vendedores en la zona.
Además del Balneario de Carolina e Isla Verde, el listado incluyó a la playa Flamenco, en Culebra, en la tercera posición. La publicación destacó su arena blanca, aguas turquesas y condiciones favorables para nadar y practicar “snorkeling”.
En cuarto lugar figuró el Balneario La Monserrate, en Luquillo, descrito como una playa familiar con aguas usualmente tranquilas, estacionamiento y oferta de comida y bebidas.
Crash Boat, en Aguadilla, ocupó la quinta posición. USA TODAY 10BEST resaltó su ambiente animado, el muelle para lanzarse al agua, las áreas para “snorkeling” y sus atardeceres.
El sexto lugar fue para Cayo Icacos, en Fajardo, reconocida por sus aguas cristalinas, arena blanca y vida marina.
Mientras, el Balneario Seven Seas, también en Fajardo, quedó en la séptima posición, seguido por la playa Caracas, en Vieques; El Escambrón, en San Juan; y Mar Chiquita, en Manatí, que completó la lista en el décimo lugar.
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