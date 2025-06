Somos expertos en hablar sobre las mejores playas del mundo, ¿correcto? Esas que bañan nuestras costas son de una belleza incomparable, al igual que muchas de nuestras islas vecinas, como las de República Dominicana, Antigua o Islas Vírgenes Británicas, por solo mencionar algunas. Por eso no me entusiasmo cuando al viajar me prometen ver “una de las playas más bellas del mundo”, tan solo para, en muchas ocasiones, quedarme desencantada.