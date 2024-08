Sol, playa y mucha aventura en Costa Maya

Majahual

En Majahual puedes pasar el día. La entrada a la playa es gratis, pero te cobrarán unos $10-12 por las sillas y sombrillas. Si consumes en cualquiera de los restaurantes frente a la playa (hay buenos mariscos, pero consulta precios antes de comprar), no te cobrarán las sillas. Además, te puedes dar un masaje allí mismo en la playa, y son bastante económicos. El único inconveniente es que a veces puede estar muy llena de turistas y hay abundancia de vendedores ambulantes. Si vas, nunca descuides tus pertenencias.

Bacalar

Una de las maravillas naturales más impresionantes de México es la Laguna Bacalar , ubicada en el pueblo del mismo nombre. Puedes hacer esta actividad independiente, conduciendo o contratando un auto, pero no es recomendable si vas en crucero porque es distante, a unas dos horas y media cada vía. Pero lo que sí es recomendable es ir a Bacalar, conocida también como la Laguna de los Siete Colores, que es bellísima y puedes recorrerla en un pequeño bote que hace parada en medio de la laguna, para un buen, pero corto, chapuzón y almuerzo (los tours incluyen ambas cosas y te darán una media hora para caminar hacia el Fuerte de Bacalar, justo en frente).

Pase de un día

Quédate en el mismo puerto

¡Pero no te quedes en el barco! Si has ido antes o no quieres alejarte, al menos baja al puerto, que tiene facilidades muy completas; desde docenas de tiendas con precios bastante económicos, hasta restaurantes y cafeterías, allí te puedes pasar unas horas.