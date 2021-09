“No quiere acelerar las cosas. Siempre irá con calma”, así lee la descripción del boricua Edgar Gabriel Rivera en las redes de “El poder del amor”, el “reality show” basado en romances e intimidad que se transmite por Wapa Televisión y al que se unió de forma oficial ayer, lunes.

Rivera, quien hasta la semana pasada perteneció al espacio televisivo “Guerreros”, se expresó hace unas horas a través de las redes sociales. La publicación cuenta con miles de “me gusta” y cientos de comentarios entre los que se destacan los de sus excompañeros de la competencia de juegos extremos del canal 4.

“Oficialmente les puedo anunciar mi participación en ‘El poder del amor’. Cuanto con su apoyo siempre. Un beso y un abrazo”, apuntó el Mr. Puerto Rico Model 2018.

“El tanque de guerra, el animal, el cuchillo del filete llegó. Ja,ja,ja,ja,ja”, comentó Jeanthony “Chino” Medina. Por su parte, Addylinnette Torres, manifestó: “¿De casualidad no quepo en la maleta?”.

El “reality show” producido por la compañía turca Inter Medya también cuenta con la participación de otros tres puertorriqueños: Andrea Ruíz, Jorge Alejandro Rodríguez y Jessica Cristina Pérez. Esta última dejó de aparecer de manera repentina en el espacio televisivo conducido por la boricua Vanessa Claudio. Luego, reapareció en Grecia junto a Fabio Agostini.

La razón exacta de la salida de Pérez del “reality” turco se desconoce hasta el momento. Lo único cierto es que en la última edición, la presentadora, Silvia Jato, comentó: “Jessica no se encuentra con nosotros este día. Quiero decirles que Jessica ha sido descalificada del programa porque rompió las reglas del programa a un límite que no se puede rescatar”. Asimismo, resaltó que todos en la producción la iban a extrañar, pero no iba más.

En una entrevista reciente con El Nuevo Día, Rodríguez, un estudiante y atleta de 21 años, dijo que era el único que iba con un plan en mente. Su fin es utilizar las cámaras del programa como trampolín para llegar hasta lo que quiere convertirse: en cantante y actor.

“Si se me da el que yo haga clic con una persona, y haya química, y se cree una alquimia, pues es algo diferente”, señaló en aquel entonces.

Ruíz, por su parte, exteriorizó que “no es que sea un problema buscar el amor en Puerto Rico, simplemente tuvimos esta oportunidad y no pensaba desperdiciarla”.