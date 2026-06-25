Julissa de la Cruz transforma su duelo por Alex Delgado en un libro para sanar

Hay una frase que se repite constantemente en un proceso de duelo: “vive un día a la vez”. Quienes han sufrido una perdida pueden validar esas palabras en acciones diaria, porque el proceso del duelo tiene vertientes como quedarse sumido en el dolor o abrazarlo y caminar mientras se continúa con la vida.

Esa toma de decisiones resume, en parte, los últimos meses en la vida de la viuda del fenecido periodista Alex Delgado, Julissa de la Cruz, quien enfrenta todos los días el duelo junto a su familia, mientras convierte la difícil y dolorosa experiencia en una herramienta de ayuda para otros.

En su caso, la frase que la acompaña desde el pasado 16 de diciembre de 2025, -fecha del fallecimiento del periodista Delgado-, para quienes le preguntan cómo está, es la siguiente: “estoy herida, pero caminando”.

“Esa frase me gusta mucho, porque estamos heridos. Tenemos dolor, pero tenemos que seguir caminando porque tú tienes dos opciones en un duelo. Te estacionas en el dolor y te enamoras del dolor porque hay personas que nos enamoramos del dolor porque se sienten cómodos, pero también está, el que dice" ‘voy abrazar mi dolor. Lo voy a sufrir, pero voy a caminar’. Así que tú decides qué camino tú quieres hacer”, mencionó la madre de Julián e Isabella Delgado de la Cruz.

PUBLICIDAD

El antiguo director de programación de NotiUno fue diagnosticado en marzo de 2025 con sarcoma de tejido blando, un tipo de cáncer poco común que afecta estructuras como músculos, nervios y vasos sanguíneos.

En medio de la ausencia física, la consultora de recursos humanos, aseguró que ella optó por el camino de abrazar el dolor, llorar las veces que sea, pero desde el impulso de preservar el legado de Delgado a favor de las organizaciones sin fines de lucro como la Fundación CAP y la Sociedad Americana del Cáncer. Es su manera de honrarlo, de tenerlo presente y de, a su vez, compartir las emociones que experimenta ella y su familia.

“Decidí escoger ese camino. Abrazo el dolor todos los días y todos los días lo lloro y todos los días lo recuerdo y me levanto a mitad de noche recordándolo. Me hace falta, pero tengo un legado suyo. Estoy empezando a andar desde otro lugar, desde otra transformación. Ha sido una montaña rusa”, expresó a El Nuevo Día al describir estos meses sin su esposo.

La viuda del comunicador indicó que en medio del proceso su norte ha sido acompañar a sus hijos y permitirles expresar sus emociones sin presión y en paz.

“Les digo ‘no se apresuren, no tengan prisa porque esto no va a parar mañana’. Este es un proceso que tenemos que empezar a aprender a vivir con ese dolor y con esa ausencia”, indicó, la también coach certificada en Maxwell Leadership.

Tras la partida del periodista la familia decidió continuar algunos de los proyectos y compromisos que Delgado había dejado encaminados, como una forma de preservar su memoria, según su voluntad. La familia tuvo la oportunidad de hablar y despedirse de Delgado sin quedar pendientes.

PUBLICIDAD

“Nosotros como familia dijimos: ‘tenemos que terminar lo que papi comenzó’. Vamos a continuar su legado y lo que a él le gustaba hacer… eso también es parte de la sanación ”, afirmó De la Cruz, quien aclaró que el uso de las redes sociales de Delgado después de su muerte fue una voluntad del periodista delegada a su familia.

El otro proyecto que los hijos del periodista han continuado es el podcast El Inside, pero con un enfoque distinto basado en las preocupaciones de Julián e Isabella.

Un proceso para compartir con los demás

En medio de la planificación de continuidad a los iniciativas en las que Delgado trabaja, la esposa del periodista tuvo una inquietud sobre cómo podía compartir sus sentimientos y herramientas para quienes atraviesan un duelo.

“Quiero compartir lo que he estado haciendo para dar herramientas a otras personas de cuáles deben ser esos primeros pasos en un proceso de duelo. El duelo no solamente es muerte. El duelo es que te divorciaste, que no pasaste un examen son diferentes procesos… también es duelo. Yo no me puedo quedar con todo esto callado. Tengo que compartir lo que está pasando y quiero compartir lo que he estado haciendo para dar herramientas a otras personas”, reveló.

De esta forma es que nació su primer libro, titulado “Regálame un milagro: una historia de fe, confianza en Dios y al final su voluntad”.

Portada del libro de Julissa de la Cruz. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Para De la Cruz escribir, faceta que recién descubre, fue un proceso de catarsis, que le ayudó a comenzar a sanar y plasmar “todo lo que siento”.

PUBLICIDAD

“Para mí fue un proceso de sanación escribirlo… era yo llorar, recordar, liberar”, recordó sobre el ejercicio de escribir su primer libro.

Esos primeros apuntes del libro llegaron cuando Delgado recibió el diagnóstico de cáncer. Las primeras escrituras fueron en notas del celular y en libretas donde decidió escribir sus peticiones a Dios en medio de la enfermedad.

“Comencé a escribir desde el día que lo diagnostican, porque quería anotar todo lo que pasaba y documentarlo para no olvidar detalles”, reveló que lo hacía como cuidadora ya que era un diagnóstico complicado.

El libro no solo aborda la enfermedad y la partida física del periodista de 49 años, sino también la historia de vida de ella, desde su niñez, momentos difíciles y su proceso de sanación hasta establecer su familia junto al periodista. El libro se divide en 10 capítulos que recorren la vida de niña hasta la nueva etapa del duelo en la que también ha encontrado una conexión espiritual inquebrantable.

El día que entendió la voluntad de Dios

El título del libro “Regálame un milagro” tiene un significado muy especial y emotivo, tanto así que al recordarlo a De La Cruz se le inundaron los ojos. La autora trasladó su mente a diciembre de 2025 cuando viajaron a un hospital en Tampa, especialista de cáncer tipo sarcoma, para que evaluaran el caso de Delgado.

Ella acompañaba a Delgado y mientras estaba orando de rodillas en la habitación del hotel en sus oraciones hacia Dios solo pedía un milagro.

“Lo único que decía era Dios, regálame un milagro, lo repetía y lo decía. Sabía que papá Dios podía obrar”, relató

PUBLICIDAD

No fue hasta que el periodista la escuchó orar tantas veces que la detuvo para comunicarle: “Julissa, al final, su voluntad”.

“En ese momento entendí que ya él lo había entendido. Lo había entendido y me hizo entenderlo. Así que necesitaba escuchar eso de él. Quizás Dios dijo te lo va a tener que decir él para que tú acabes”, recordó con los ojos llorosos.

Entre los momentos más difíciles del duelo, De la Cruz destacó aquellos en los que llega a la casa y enfrenta la ausencia de la rutina que compartía con su esposo.

“El estacionamiento… yo siempre tenía la esperanza de encontrármelo”, contó sobre ese instante en que entendió que no lo vería llegar como antes.

La presentación del libro será el 11 de julio en la librería Norberto González, mientras que el lanzamiento digital será el 8 de julio de 2026.

Con esta nueva etapa como autora, De la Cruz busca que la historia de amor, fe y pérdida pueda convertirse en acompañamiento para otras personas que atraviesan momentos difíciles. Ella recalcó que en el duelo muchas veces lo que se necesita es acompañamiento y el libro es una herramienta para ello.