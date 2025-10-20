Gil Marie López ante una nueva oportunidad en la televisión latina

La presentadora puertorriqueña Gil Marie López se prepara para asumir una nueva oportunidad en el campo de la televisión y el entretenimiento, esta vez más allá de Puerto Rico.

Durante la tarde del lunes, con entusiasmo le compartió a sus compañeros de “Día a Día”, de Telemundo, que este próximo jueves, 23 de octubre estará fungiendo como una de las presentadoras de la alformbra roja de la edición 2025 de los premios Billboard de la Música Latina, que se celebrarán en el James L. Knight Center de Miami.

“Para mí es un honor estar allí y ser parte de ese equipo de voces, que le van a dar la bienvenida a todos los artistas que han puesto a la comunidad latina por todo lo alto”, destacó López.

“Allí no solo se celebra el lado comercial, la música, los números, sino también esa conexión que tienen los artistas con su público. Saben que nosotros los latinos estamos pega’os, y como presentadora puertorriqueña y mujer latina para mí es un honor en ser parte de la celebración”, agregó la también copresentadora de las galas de “Objetivo Fama”.

Y es que para esta premiación, como bien señaló López, el rendimiento de los artistas en las listas Billboard, junto a las ventas físicas y digitales, cifras “streaming” y radios, y datos de las giras, son determinantes a la hora de optar a las nominaciones o alzarse como vencedor.