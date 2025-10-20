Opinión
20 de octubre de 2025
81°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gil Marie López ante una nueva oportunidad en la televisión latina

La presentadora de Telemundo lo confirmó en el programa “Día a Día”

20 de octubre de 2025 - 7:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Para Gil Marie López, como presentadora puertorriqueña y mujer latina, es un honor ser parte de la celebración que premia a la música latina. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La presentadora puertorriqueña Gil Marie López se prepara para asumir una nueva oportunidad en el campo de la televisión y el entretenimiento, esta vez más allá de Puerto Rico.

Durante la tarde del lunes, con entusiasmo le compartió a sus compañeros de “Día a Día”, de Telemundo, que este próximo jueves, 23 de octubre estará fungiendo como una de las presentadoras de la alformbra roja de la edición 2025 de los premios Billboard de la Música Latina, que se celebrarán en el James L. Knight Center de Miami.

“Para mí es un honor estar allí y ser parte de ese equipo de voces, que le van a dar la bienvenida a todos los artistas que han puesto a la comunidad latina por todo lo alto”, destacó López.

“Allí no solo se celebra el lado comercial, la música, los números, sino también esa conexión que tienen los artistas con su público. Saben que nosotros los latinos estamos pega’os, y como presentadora puertorriqueña y mujer latina para mí es un honor en ser parte de la celebración”, agregó la también copresentadora de las galas de “Objetivo Fama”.

Y es que para esta premiación, como bien señaló López, el rendimiento de los artistas en las listas Billboard, junto a las ventas físicas y digitales, cifras “streaming” y radios, y datos de las giras, son determinantes a la hora de optar a las nominaciones o alzarse como vencedor.

Este 2025 ha sido uno de éxito para la madre de Lorena, Catalina y Fernanda por la exposición que ha tenido en proyectos como el celebrado el pasado mes de junio, cuando se desempeñó con éxito como copresentadora de los Premios Tu Música Urbano junto a su compatriota Carlos Adyan.

ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas Rodríguez
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
