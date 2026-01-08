Logan Paul subasta la tarjeta de Pokemón más cara en el mundo

La mítica Pikachu Illustrator PSA 10, una de las piezas más legendarias del universo Pokémon, volvió a colocarse en el centro de la conversación global tras confirmarse que Logan Paul la puso oficialmente en subasta.

El proceso se realiza a través de Goldin Auctions y permanecerá abierto hasta el 15 de febrero, con pujas que ya superan los 2.5 millones de dólares y expectativas que apuntan a cifras mucho más altas.

Se trata de una carta que vive entre la historia, la nostalgia y el mercado de inversión de alto nivel. No fue vendida en tiendas ni distribuida de forma masiva. Su origen se remonta a 1998, cuando fue entregada como premio a los ganadores de un concurso de ilustración en Japón, en una época en la que Pokémon apenas comenzaba a consolidarse como fenómeno cultural global.

PUBLICIDAD

Pikachu Illustrator PSA 10 (Suministrada)

Un premio de otra era convertido en objeto de culto

Solo existen 39 copias conocidas de la carta Pikachu Illustrator en todo el mundo. Esta, en particular, cuenta con una calificación PSA 10, otorgada por Professional Sports Authenticator, lo que significa que se encuentra en estado impecable. De hecho, es la única copia registrada con esa calificación perfecta, un factor determinante para su valor extraordinario.

El diseño estuvo a cargo de Atsuko Nishida, la ilustradora responsable de crear la imagen original de Pikachu, hoy uno de los íconos más reconocibles de la cultura pop.

Esa combinación de origen histórico, escasez extrema y conservación perfecta ha llevado a expertos del coleccionismo a compararla con obras de arte únicas, razón por la cual Logan Paul la ha definido públicamente como “la Mona Lisa del coleccionismo”.

La carta alcanzó fama mediática adicional cuando el influencer la portó en un collar personalizado durante su debut en WrestleMania, poco después de adquirirla en una transacción privada valuada en aproximadamente 5.3 millones de dólares, cifra que le valió un Récord Guinness como la carta Pokémon más cara jamás vendida.

¿Qué incluye la subasta y por qué busca romper récords?

El lote en subasta no se limita únicamente a la carta. De acuerdo con Goldin Auctions, el comprador también recibirá una cadena Pokémon personalizada diseñada por el propio Logan Paul, valuada en 75 mil dólares, así como una entrega en persona realizada por el influencer. Este conjunto forma parte de una colección premium de TCG (juegos de cartas coleccionables) que Paul ha calificado como “la mejor subasta Pokémon de nuestra generación”.

El alto valor de la Pikachu Illustrator PSA 10 se explica por varios factores clave. Su rareza extrema, al ser un premio exclusivo de 1998, su condición perfecta certificada por PSA, y su peso simbólico dentro del auge del coleccionismo como inversión alternativa. Para muchos analistas, este tipo de piezas funcionan hoy como refugios de valor comparables al arte o a los objetos históricos.

PUBLICIDAD

La subasta no solo pone a prueba el mercado del Pokémon TCG, sino también los límites del coleccionismo contemporáneo, donde nostalgia, cultura digital y grandes capitales convergen en una sola carta.

Puja en vivo, ofertas irrevocables y expectativas millonarias

Uno de los elementos que más llamó la atención durante la transmisión fue la revelación de que un inversionista habría considerado colocar una oferta irrevocable de hasta 5 millones de dólares. Este tipo de mecanismo garantiza la venta mínima de un objeto y suele utilizarse en subastas de alto nivel para demostrar confianza en el valor del activo.

De acuerdo con lo explicado por Ken Goldin, fundador de Goldin Auctions, la existencia de una posible oferta de este tipo confirma que el mercado percibe a la Pikachu Illustrator PSA 10 como una pieza con potencial de revalorización sostenida. Paul rechazó esa cifra inicial al considerarla baja, reforzando la expectativa de que el precio final podría superar ampliamente los 2.5 millones de dólares y acercarse a cifras récord.