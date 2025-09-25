Opinión
25 de septiembre de 2025
84°nubes rotas
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Logan Paul compra mansión de $32.5 millones en Puerto Rico

“Nunca había tenido una casa tan bonita”, expresó el creador de contenido tras finalizar la compra

25 de septiembre de 2025 - 4:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Logan Paul en su nueva mansión en Puerto Rico. (Youtube)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

A poco más de un mes de poner en venta su lujosa mansión ubicada en Dorado Country Estates por $14 millones, el creador de contenido Logan Paul ya tiene un nuevo hogar en Puerto Rico, valorado en $32.5 millones.

Según contó en un video publicado en su cuenta de YouTube, estuvo cerca de un año visitando varias propiedades en busca de la casa de sus sueños.

Luego de contraer matrimonio con la modelo Nina Agdal, con quien tiene una pequeña niña, buscaba un espacio con todas las comodidades y cerca de su antigua residencia en la exclusiva zona de Dorado.

Durante el recorrido mostró las amenidades del lugar, que incluyen un gran patio con piscina, una pista de tenis, una sala de cine, un ascensor e impresionantes vistas panorámicas.

“Nunca había tenido una casa tan bonita. La gente decía que había nacido en cuna de oro, que todas las oportunidades me habían sido servidas en bandeja, pero eso no es cierto. Trabajé muy duro para conseguirlo y para que mi familia y yo pudiéramos tener esta vida. Es una locura que todo haya salido así. Esta casa es una locura”, relató emocionado el también luchador de la World Wrestling Entertainment (WWE).

Cabe destacar que su antigua residencia, la cual compró en 2022 tras mudarse a Puerto Rico, contaba con seis cuartos y ocho baños.

Floyd Mayweather Jr. mostró su superioridad ante la estrella de YouTube Logan Paul, aunque no logró imponerse.Paul pesaba 189 libras para el duelo e intentó utilizar su ventaja de 34 libras sobre su rival de menor estatura.Mayweather y Paul libraron el domingo una pelea de ocho asaltos en el Hard Rock Stadium.
1 / 14 | Así fue la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul. Floyd Mayweather Jr. mostró su superioridad ante la estrella de YouTube Logan Paul, aunque no logró imponerse. - The Associated Press
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
