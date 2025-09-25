Logan Paul compra mansión de $32.5 millones en Puerto Rico

A poco más de un mes de poner en venta su lujosa mansión ubicada en Dorado Country Estates por $14 millones, el creador de contenido Logan Paul ya tiene un nuevo hogar en Puerto Rico, valorado en $32.5 millones.

Según contó en un video publicado en su cuenta de YouTube, estuvo cerca de un año visitando varias propiedades en busca de la casa de sus sueños.

Luego de contraer matrimonio con la modelo Nina Agdal, con quien tiene una pequeña niña, buscaba un espacio con todas las comodidades y cerca de su antigua residencia en la exclusiva zona de Dorado.

Durante el recorrido mostró las amenidades del lugar, que incluyen un gran patio con piscina, una pista de tenis, una sala de cine, un ascensor e impresionantes vistas panorámicas.

“Nunca había tenido una casa tan bonita. La gente decía que había nacido en cuna de oro, que todas las oportunidades me habían sido servidas en bandeja, pero eso no es cierto. Trabajé muy duro para conseguirlo y para que mi familia y yo pudiéramos tener esta vida. Es una locura que todo haya salido así. Esta casa es una locura”, relató emocionado el también luchador de la World Wrestling Entertainment (WWE).

Cabe destacar que su antigua residencia, la cual compró en 2022 tras mudarse a Puerto Rico, contaba con seis cuartos y ocho baños.