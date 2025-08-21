Busca cerrar un capítulo: Logan Paul pone a la venta su mansión en Dorado

Tras haber contraído matrimonio con su pareja, el creador de contenido y boxeador Logan Paul puso a la venta su lujosa mansión en Dorado Country Estates, reportó TMZ Sports.

De acuerdo con el medio, Paul, quien en 2021 anunció que se mudaría a Puerto Rico, buscar cerrar el capítulo de su mansión luego de casarse el pasado 15 de agosto con la modelo Nina Agdal.

TMZ Sports indicó que el también luchador de la World Wrestling Entertainment (WWE) espera desprenderse de su propiedad en Puerto Rico por un costo de $14 millones.

La propiedad, de hecho, aparece listada en la plataforma Zillow por $14,225,000. La mansión cuenta con seis cuartos y ocho baños.

Fuentes habrían indicado al medio estadounidense que Paul y Agdal quieren compartir más tiempo en su residencia en Nueva York.

Paul comenzó su carrera en la desaparecida plataforma de Vine y luego comenzó a hacer contenido para YouTube, ganando muchos seguidores de paso. Pronto, acumuló más de 5.8 mil millones de visualizaciones en sus canales.

Sin embargo, ganó notoriedad en 2017 cuando, en medio de un viaje por Japón, visitó el área de Aokigahara, mejor conocido como el “bosque de los suicidios“ y se grabó junto al cadáver de una persona.

A través de su cuenta de Twitter, Youtube ofreció disculpas y confirmó que, así como el público espectador, se encontraban molestos por la presentación de este video.

La avalancha de mala publicidad, llevó a que Paul pidiera disculpas públicas y anunciara que suspendería sus “vlogs”, mientras se tomaba un tiempo para reflexionar.

Luego de esto, el “influencer” participó en series como “Law & Order: Special Victims Unit” y “Bizaardvark”, así como en las películas“The Thinning” (2016) y “The Thinning: New World Order (2018).

También, impulsó en 2018 su podcast “Impaulsive”. Posteriormente, comenzó a entrenar como boxeador, peleando en dos ocasiones contra el inglés conocido como KSI, otro bloguero, rapero y actor, y contra el legendario boxeador Floyd Mayweather Jr.

Tras sus presentaciones en el ring de boxeo, Paul quiso entrar al cuadrilátero de la lucha libre. Debutó como “The Maverick” en WrestleMania 38, de acuerdo con el portal de la WWE.