Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
21 de agosto de 2025
91°nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Busca cerrar un capítulo: Logan Paul pone a la venta su mansión en Dorado

Conoce en cuánto está listada la propiedad del creador de contenido y boxeador

21 de agosto de 2025 - 11:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Logan Paul tiene 22.8 millones de seguidores en su página de YouTube, además de una línea de ropa llamada Maverick.
Logan Paul. (Captura)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Tras haber contraído matrimonio con su pareja, el creador de contenido y boxeador Logan Paul puso a la venta su lujosa mansión en Dorado Country Estates, reportó TMZ Sports.

RELACIONADAS

De acuerdo con el medio, Paul, quien en 2021 anunció que se mudaría a Puerto Rico, buscar cerrar el capítulo de su mansión luego de casarse el pasado 15 de agosto con la modelo Nina Agdal.

TMZ Sports indicó que el también luchador de la World Wrestling Entertainment (WWE) espera desprenderse de su propiedad en Puerto Rico por un costo de $14 millones.

La propiedad, de hecho, aparece listada en la plataforma Zillow por $14,225,000. La mansión cuenta con seis cuartos y ocho baños.

Fuentes habrían indicado al medio estadounidense que Paul y Agdal quieren compartir más tiempo en su residencia en Nueva York.

Paul comenzó su carrera en la desaparecida plataforma de Vine y luego comenzó a hacer contenido para YouTube, ganando muchos seguidores de paso. Pronto, acumuló más de 5.8 mil millones de visualizaciones en sus canales.

Sin embargo, ganó notoriedad en 2017 cuando, en medio de un viaje por Japón, visitó el área de Aokigahara, mejor conocido como el “bosque de los suicidios“ y se grabó junto al cadáver de una persona.

A través de su cuenta de Twitter, Youtube ofreció disculpas y confirmó que, así como el público espectador, se encontraban molestos por la presentación de este video.

La avalancha de mala publicidad, llevó a que Paul pidiera disculpas públicas y anunciara que suspendería sus “vlogs”, mientras se tomaba un tiempo para reflexionar.

Luego de esto, el “influencer” participó en series como “Law & Order: Special Victims Unit” y “Bizaardvark”, así como en las películas“The Thinning” (2016) y “The Thinning: New World Order (2018).

También, impulsó en 2018 su podcast “Impaulsive”. Posteriormente, comenzó a entrenar como boxeador, peleando en dos ocasiones contra el inglés conocido como KSI, otro bloguero, rapero y actor, y contra el legendario boxeador Floyd Mayweather Jr.

Tras sus presentaciones en el ring de boxeo, Paul quiso entrar al cuadrilátero de la lucha libre. Debutó como “The Maverick” en WrestleMania 38, de acuerdo con el portal de la WWE.

En 2022, firmó un contrato con la WWE.

Tags
Breaking NewsBoxeoWWEDorado
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 21 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: