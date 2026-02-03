Opinión
Cultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Orquesta Filarmónica presentará concierto al estilo de Broadway

La orquesta continúa sorprendiendo al público con su impresionante capacidad de reinterpretar la música en formato filarmónico

3 de febrero de 2026 - 12:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Orquesta Filarmónica de Puerto Rico Foto: Gianfranco Gaglione (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Una propuesta que desafiará los sentidos musicales engalanará la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce el sábado, 21 de marzo, a las 8:00 de la noche con la puesta en escena Defying Gravity.

RELACIONADAS

El sonido, la emoción y la magia de Broadway se unirán con la grandeza y capacidad interpretativa de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico para continuar sorprendiendo al público con producciones únicas como creadores de “Dancing Queen: Tributo a ABBA” y “Me Enamoro de ella: Tributo a 440″, presentaciones que rompieron esquemas y crearon un ambiente en la Sala de Festivales que sobrepasó cualquier expectativa.

Defying Gravity es un concepto innovador que fusiona la majestuosidad orquestal con una selección de temas emblemáticos de producciones legendarias de Broadway como Hamilton, Les Misérables, Annie, The Lion King, Hair y Wicked. Los arreglos filarmónicos especialmente concebidos para esta ocasión, creados para más de 50 músicos, una cuidada puesta en escena y una producción técnica de primer nivel llenarán de magia la prestigiosa sala de conciertos.

“Esta vez, la orquesta estará bajo la dirección del maestro puertorriqueño Karlo Flores, con una visión artística que busca ofrecer al público un espectáculo inmersivo, emotivo y con excelencia musical suprema. Estamos apostando a una narrativa sonora poderosa, donde cada pieza es reinterpretada con la fuerza interpretativa que siempre ha definido a la Orquesta Filarmónica, esta vez con toda la esencia y fuerza teatral que caracteriza las conocidas producciones de Broadway”, expresó el licenciado Víctor Maldonado, director ejecutivo de Fundación Arturo Somohano

“Continuamos creyendo en espectáculos que conecten con públicos diversos y sean experiencias completas. Cada producción es un nuevo reto que queremos sobrepasar para brindarle a la audiencia espectáculos llenos de magia y autenticidad”, destacó Rafo Muñiz, productor del evento en una alianza con SPOT ON Entertainment y la Fundación Arturo Somohano

Los boletos para Defying Gravity ya están disponibles a través de Ticket Center y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Tags
Orquesta Filarmónica de Puerto RicoCentro de Bellas Artes de Santurce
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
