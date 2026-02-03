La Orquesta Filarmónica presentará concierto al estilo de Broadway

Una propuesta que desafiará los sentidos musicales engalanará la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce el sábado, 21 de marzo, a las 8:00 de la noche con la puesta en escena Defying Gravity.

El sonido, la emoción y la magia de Broadway se unirán con la grandeza y capacidad interpretativa de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico para continuar sorprendiendo al público con producciones únicas como creadores de “Dancing Queen: Tributo a ABBA” y “Me Enamoro de ella: Tributo a 440″, presentaciones que rompieron esquemas y crearon un ambiente en la Sala de Festivales que sobrepasó cualquier expectativa.

Defying Gravity es un concepto innovador que fusiona la majestuosidad orquestal con una selección de temas emblemáticos de producciones legendarias de Broadway como Hamilton, Les Misérables, Annie, The Lion King, Hair y Wicked. Los arreglos filarmónicos especialmente concebidos para esta ocasión, creados para más de 50 músicos, una cuidada puesta en escena y una producción técnica de primer nivel llenarán de magia la prestigiosa sala de conciertos.

“Esta vez, la orquesta estará bajo la dirección del maestro puertorriqueño Karlo Flores, con una visión artística que busca ofrecer al público un espectáculo inmersivo, emotivo y con excelencia musical suprema. Estamos apostando a una narrativa sonora poderosa, donde cada pieza es reinterpretada con la fuerza interpretativa que siempre ha definido a la Orquesta Filarmónica, esta vez con toda la esencia y fuerza teatral que caracteriza las conocidas producciones de Broadway”, expresó el licenciado Víctor Maldonado, director ejecutivo de Fundación Arturo Somohano

“Continuamos creyendo en espectáculos que conecten con públicos diversos y sean experiencias completas. Cada producción es un nuevo reto que queremos sobrepasar para brindarle a la audiencia espectáculos llenos de magia y autenticidad”, destacó Rafo Muñiz, productor del evento en una alianza con SPOT ON Entertainment y la Fundación Arturo Somohano