La Orquesta Filarmónica de Puerto Rico rendirá tributo a la música de El Gran Combo

La nueva experiencia musical de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico será un deleite para los amantes del género tropical con el sabroso espectáculo "Jala Jala: El Combo Filarmónico".

Este tributo musical llegará a la prestigiosa Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce el sábado, 23 de mayo a las 8:30 de la noche.

El concierto, que rendirá tributo a la extraordinaria e imponente trayectoria de una de las agrupaciones más importantes de la salsa a nivel mundial, El Gran Combo de Puerto Rico, contará con la majestuosidad del sonido musical que ha caracterizado a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico en cada uno de sus proyectos. Y es que, como lo han hecho en el pasado, los más de 60 músicos que forman parte de su plantilla darán un brillo especial a los arreglos filarmónicos especialmente realizados para un cuidadosamente seleccionado grupo de éxitos del “Combo de Puerto Rico” que han recorrido el mundo entero.

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“Realizar este tributo es un privilegio para nuestros músicos y para todos los que formamos parte de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. 'Jala Jala: El Combo Filarmónico’ es nuestra manera de honrar el esplendor de la Universidad de la Salsa. Estamos muy entusiasmados con el proyecto y ya estamos delineando un repertorio muy especial”, puntualizó Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Fundación Arturo Somohano y la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

La orquesta está cimentada en la visión de Don Arturo Somohano de acercar la música clásica al público y entrelazarla con la música popular. El esfuerzo para continuar el legado de su fundador puede observarse con un simple recuento de los recientes proyectos de la Filarmónica que han transitado todo tipo de género y estilo, validando su historia y la grandeza de la música.

“Crear y producir propuestas únicas para la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico es una de las cosas que más estoy disfrutando en esta etapa de mi vida. Sin duda, este concierto será un manjar donde el ritmo y el repertorio musical del Gran Combo de Puerto Rico, agrupación que nos ha identificado como pueblo, será presentada en un formato distinto, con sobre 60 músicos dándole otra dimensión al exquisito puñado de éxitos que formarán parte de una noche mágica para rendirles tributo de la mano del maestro Isidro Infante”, puntualizó Rafo Muñiz, productor de la puesta en escena.

La dirección musical de "Jala Jala: El Combo Filarmónico" estará a cargo del respetado director musical, arreglista y productor, el maestro Isidro Infante. La amplia trayectoria de Infante en la música tropical ha sido una travesía sólida, donde ha trabajado con artistas como Marc Anthony, La India, Gilberto Santa Rosa y ha sido pieza clave en mantener el sonido fiel de La Fania en escenarios contemporáneos. Esta será la primera vez que el maestro Infante dirige la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.