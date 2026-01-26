Isabel Pantonja se presenta en concierto con la Filarmónica de Puerto Rico
La venta de boletos para su espectáculo en la isla inicia el 27 de enero de 2026
26 de enero de 2026 - 3:39 PM
Luego de tres años de ausencia, la artista española Isabel Pantoja, regresa a Puerto Rico para ofrecer una noche inolvidable, en el marco de sus 50 años de carrera artística.
Pantoja no estará sola, la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, fundada por el maestro Arturo Somohano, la acompañará el domingo, 3 de mayo en el Coca Cola Music Hall. El espectáculo sirve de preámbulo a la celebración del Día de las Madres.
Isabel Pantoja es sin lugar a dudas, una de las voces mas importantes y reconocidas del mundo hispano. Su nombre es sinónimo de elegancia y sentimiento en el escenario. Su trayectoria musical ha trascendido generaciones y fronteras a través del tiempo.
En este concierto, el público puertorriqueño tendrá el privilegio de disfrutar sus grandes éxitos y sus interpretación, junto a los arreglos sinfónicos de la Filarmónica de Puerto Rico.
La cantante promete una velada irrepetible para celebrar el amor, la vida y la música. j
Los boletos estará a la venta a partir del martes, 27 de enero a las 10:00 a.m. en Ticketera.
