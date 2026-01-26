Opinión
Isabel Pantonja se presenta en concierto con la Filarmónica de Puerto Rico

La venta de boletos para su espectáculo en la isla inicia el 27 de enero de 2026

26 de enero de 2026 - 3:39 PM

Isabel Pantoja se presentó en el 2023 su concierto en Puerto Rico. (Stephanie Rojas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Luego de tres años de ausencia, la artista española Isabel Pantoja, regresa a Puerto Rico para ofrecer una noche inolvidable, en el marco de sus 50 años de carrera artística.

Pantoja no estará sola, la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, fundada por el maestro Arturo Somohano, la acompañará el domingo, 3 de mayo en el Coca Cola Music Hall. El espectáculo sirve de preámbulo a la celebración del Día de las Madres.

María Isabel Pantoja Martín, quien ha brillado desde que comenzó su carrera a finales de la década de 1970, dio un paseo musical por sus más grandes éxitos. La española pisó los escenarios locales luego de una larga ausencia de 11 años.Uno de los mejores momentos del espectáculo se dio durante la canción “Se me enamora el alma”, donde la española interactuó con el público, quien tarareo la letra.
1 / 8 | Isabel Pantoja pisa la isla con su poderío artístico y el cariño del público . María Isabel Pantoja Martín, quien ha brillado desde que comenzó su carrera a finales de la década de 1970, dio un paseo musical por sus más grandes éxitos. - Stephanie Rojas

Isabel Pantoja es sin lugar a dudas, una de las voces mas importantes y reconocidas del mundo hispano. Su nombre es sinónimo de elegancia y sentimiento en el escenario. Su trayectoria musical ha trascendido generaciones y fronteras a través del tiempo.

En este concierto, el público puertorriqueño tendrá el privilegio de disfrutar sus grandes éxitos y sus interpretación, junto a los arreglos sinfónicos de la Filarmónica de Puerto Rico.

La cantante promete una velada irrepetible para celebrar el amor, la vida y la música. j

Los boletos estará a la venta a partir del martes, 27 de enero a las 10:00 a.m. en Ticketera.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
