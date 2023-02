Para muchos de los presentes en el Coliseo de Puerto Rico la larga ausencia de 11 años de los escenarios boricuas de la española Isabel Pantoja fue algo que los atrajo y que los llevó a llenar la modalidad reducida del recinto capitalino. Por eso, cuando la tonadillera pisó su escenario en la noche de hoy para abrir su espectáculo “Enamórate”, con el clásico “Hoy quiero confesarme”, los aplausos del público fueron tantos que Pantoja tuvo que esperar varios segundos, absorber la energía y aguantar las emociones.

Ataviada con un vestido amarillo con pedrería, pronunciado escote y capa amarilla, una vez comenzó la interpretación del tema fue latente que la artista nacida en el barrio de Triana, en Sevilla, tenía la intención de dejarlo todo en el escenario. La intacta potencia vocal fue a la par con una impresionante presencia escénica, tal y como siempre ha tenido durante toda su carrera musical.

El nostálgico espectáculo, producido por LVR Forever, continúo con los temas “Buenos días tristeza” y “Abrázame fuerte”, en homenaje a su fiel colaborador, el fenecido Juan Gabriel. “Muchísimas gracias. Los quiero”, indicó la artista de 66 años, conocida como “La reina de la copla”, durante su primera intervención hablada.

María Isabel Pantoja Martín, quien ha brillado desde que comenzó su carrera a finales de la década de 1970 en géneros como la copla andaluza, el flamenco, la tonadilla y la balada romántica, dio un paseo musical por sus más grandes éxitos. Ejemplo de esto fueron las interpretaciones de temas como “Marinero de luces”, “Dímelo”, “Era mi vida él " y “Qué voy a hacer contigo”.

En todo momento, Pantoja demostró su poderío artístico y vocal, haciendo vibrar y emocionar al público, muchos de ellos que la habían visto en vivo en algún momento y otros que lo hacían por primera vez. La cantante estuvo acompañada en todo momento por una orquesta de 12 músicos, incluyendo tres violines y un chelo, así como un gran piano de cola y cuatro coristas.

“Parece mentira. Me encantaría besar a todos uno a uno. En 11 años no he dejado de pensar en vosotros. Y os digo por qué. He pensado en Nueva York y en el resto de los países de Latinoamérica, pero es que aquí llevaba unos 30 años viniendo”, comentó la madre de Kiko Rivera y de Isa Pantoja Martín. “Sois parte de mí y yo de vosotros. Lo hice, lo haré y lo seguiré haciendo mientras estos pies y el corazón siga latiendo”, mencionó antes de interpretar los temas “Pensando en ti”, “Por qué me gusta morir” y “Veneno”.

Uno de los mejores momentos del espectáculo se dio durante la canción “Se me enamora el alma”, donde la española interactuó con el público, quien tarareo la letra, mientras Pantoja bailaba de alegría y no paraba de sonreír en medio del acto. “Y se me enamora el alma en mi Puerto Rico”, concluyó el tema.

Acto seguido, se escuchó las notas musicales del clásico “Así fue”, momento en que el público aplaudió, se puso en pie y, ante el pedido de la tonadillera, encendieron las luces de los celulares. Fue muy poco lo que hizo Pantoja en este tema, ya que el público cantó prácticamente toda la canción. Esto hizo que la artista se emocionara y tuviera que contener las lágrimas. “Sois maravillosos”, gritó Pantoja, para luego añadir “Para ti Juan Gabriel”. El cantautor mexicano compuso y grabó este tema.

Llamativos vestuarios

Los cambios de vestuario fueron un elemento que llamó mucho la atención del público, como fue el caso del llamativo traje de flamenca rosado entallado al cuerpo y adorna con volantes y una gran cola, en juego con un abanico de mano rojo y una corona. Este vestido ayudó para poner las bases a su interpretación del tema “La zarzamora”, que muy bien se pudo tomar como homenaje a la leyenda de la música flamenca, Lola Flores, quien popularizó dicha canción. Acto seguido, la española mantuvo el ánimo arriba con los populares temas “Soledad”, “El moreno” y “Virgen del Rocío”, donde nuevamente se sintió la presencia del mexicano Juan Gabriel.

El espectáculo con más de dos horas de duración concluyó con los emotivos temas “Enamórate”, “A mi manera” y “América”, lo que mereció un largo y merecido aplauso que duró varios minutos y que puso fin a lo que fue una noche muy satisfactoria para todos. Esos aplausos tenían la misión de agradecerle a la artista el esfuerzo y la manera de dejarse el alma en cada uno de los temas que interpretó en tarima.

Carrera reencaminada

Pantoja, quien estuvo en una prisión en España entre 2014 y 2015, luego de resultar culpable por blanqueo de capital, retomó sus presentaciones artísticas en España comenzando en 2016. Desde ese momento, ha formado parte de varios programas de televisión en su país natal, además de dar varias giras de concierto por España y varios países en Latinoamérica. De hecho, la gira actual “Enamórate” estaba planificada a iniciar en el 2020, pero tuvo que ser pospuestas por la pandemia provocada por el COVID-19. La gira se retomó en el 2022, llegando a Estados Unidos durante el 2023, incluyendo Miami, Nueva York y Puerto Rico. Actualmente, la española está en negociaciones para incluir otras ciudades de Estados Unidos en su agenda del 2023.