EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Expulsan del concierto de Lady Gaga al fan que se lanzó sobre Ariana Grande

Se trata de Johnson Wen, de 26 años, conocido como “el hombre pijama”

10 de diciembre de 2025 - 8:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lady Gaga y Ariana Grande. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El australiano que se abalanzó sobre Ariana Grande en el estreno de ‘Wicked: For Good’ en Singapur ha sido expulsado ayer, martes de un concierto de Lady Gaga en Brisbane en el que había entrado disfrazado.

Johnson Wen, de 26 años, conocido como ‘el hombre pijama’ y que se autoproclama ‘el invasor de escenarios’, fue reconocido por asistentes al concierto, que comenzaron a abuchearle, lo que provocó la intervención de agentes de seguridad.

El joven fue acompañado al exterior del estadio Suncorp antes de que comenzara la actuación de Lady Gaga, según informaron medios estadounidenses.Wen llevaba una aparatosa peluca, bigote postizo y gafas de sol para tratar de pasar desapercibido, según se puede ver en vídeos subidos a las redes por fans de Lady Gaga.

El incidente se produce casi un mes después de que Wen se abalanzara sobre Ariana Grande, a la que logró abrazar tras saltase la barrera de seguridad durante la alfombra roja del estreno de ‘Wicked: For Good’ en Singapur.

La Policía de la ciudad-Estado, con un régimen semiautocrático y férreas leyes para mantener el orden público, lo arrestó ese mismo día y un tribunal le impuso una condena a nueve días de cárcel, tras lo cual fue deportado a su país y tiene prohibido entrar en Singapur.No era la primera vez que Wen protagonizaba hechos similares. Ya había invadido anteriormente el escenario cuando actuaban artistas como la estadounidense Katy Perry o el canadiense The Weeknd.Y también saltó al campo durante la final del Mundial femenino de 2023, un incidente que compartió en su Instagram.

Lady GagaAriana GrandeConcierto
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
¿Quiénes somos?

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: