7 de septiembre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Policía detiene a Maluma al volante de su Ferrari exclusivo y recién estrenado

El auto, único en el mundo y con especificaciones diseñadas bajo el programa Tailor Made, está valorado en $1.4 millones

7 de septiembre de 2025 - 1:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El vehículo de Maluma es un Ferrari Purosangue, el primer SUV de la marca italiana y el único en el mundo con especificaciones diseñadas bajo el programa Tailor Made. (Instagram)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un día después de que el cantante colombiano Maluma exhibiera su exclusivo Ferrari Purosangue verde menta, el primer SUV de la marca italiana y el único en el mundo con especificaciones diseñadas bajo el programa Tailor Made, un video difundido en redes sociales captó el momento en que policías de tránsito de la ciudad de Medellín detuvieron al cantante mientras conducía su exótico vehículo.

RELACIONADAS
Para Ferrari, el lanzamiento del nuevo Purosangue es un cambio de juego en el segmento de carros deportivos.El modelo de la firma del Cavallino Rampante cuenta con un diseño sofisticado, en el que se destacan sus líneas en la parte delantera y trasera. Actualmente, Ferrari ha vendido 18 modelos Purosangue en Puerto Rico, pero espera llevar el número a entre 23 y 25.
1 / 8 | Fotos: así es el Ferrari Purosangue, el primer modelo de cuatro puertas de la marca italiana. Para Ferrari, el lanzamiento del nuevo Purosangue es un cambio de juego en el segmento de carros deportivos. - Nahira Montcourt

En las imágenes se observa al Ferrari estacionado a un lado de una vía, mientras dos oficiales motorizados inspeccionan el automóvil. Maluma, identificado al volante, baja del vehículo y responde a las indicaciones de los agentes. En el video, se le ve cerrando las puertas del carro antes de retirarse.

Hasta ahora no se ha informado de manera oficial la causa de la detención, aunque lo más probable es que pudo tratarse de una verificación de rutina.

Un auto exclusivo en el planeta

El modelo presentado por Maluma corresponde a la línea Purosangue, primer vehículo de cuatro puertas y cuatro asientos fabricado por Ferrari.

El auto está equipado con un motor V12 de 6.5 litros, 725 caballos de fuerza, tracción total y puede superar los 310 km/h de velocidad máxima. El precio estimado supera los 1.4 millones de dólares.

Según páginas especializadas, la unidad del cantante es la única en el mundo con personalización completa realizada junto al diseñador de modelos de Ferrari, lo que lo convierte en una pieza de colección.

Maluma compartió el estreno en Instagram con el mensaje: “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo”. En sus publicaciones se le ve celebrando con champán, posando junto a su pareja y mostrando una maleta roja con la inscripción “Don Juan 1/1”.

Las imágenes de la presentación rápidamente generaron comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron tanto la rareza del modelo como la forma en que el artista compartió la experiencia. En los videos publicados, Maluma aparece rociando champán sobre el vehículo, alzando copas junto a su pareja y posando al volante de su nueva adquisición.

ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
