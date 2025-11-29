“Está súper brava”: Gongo captura pitón reticulada de 17 pies en Toa Alta
En un vídeo compartido en redes sociales, el rescatista mostró lo peligroso que puede ser manipular al reptil
29 de noviembre de 2025 - 11:56 AM
El rescatista José Morales Berríos, conocido como “Gongo Fishing”, reportó haber capturado una serpiente pitón reticulada de 17 pies que apareció en medio de una calle en el barrio Ortiz, en Toa Alta.
El instante de la captura fue registrado en un vídeo que Morales Berríos compartió en sus redes sociales, volviéndose rápidamente viral. “Es bastante grande. Está súper brava”, comentó Morales Berríos.
En resumen, el vídeo muestra la intensidad del reptil mientras Gongo lucha por dominarla. Finalmente, el joven consiguió capturarla, pero la serpiente se enrosca por un instante alrededor de su cuerpo.
Explicó que lidiar con una serpiente de este tamaño es todo un desafío. “Me tiene bien apretado, para que tú veas el trabajo que tiene que pasar una sola persona con un animal así de grande. Esto no son chistes”, dijo.
El vídeo –que actualmente cuenta con más de 1,600 comentarios, 21,000 reacciones y 914,000 visualizaciones– no solo impactó por la magnitud del reptil, sino también por la valentía del joven.
“Joven, cuídate, tienes una destreza impresionante para inmovilizar esas serpientes, pero por favor, cuídate mucho, porque en un pequeño descuido, mientras hacen el vídeo, puede ocurrir una situación peligrosa. Dios te cuide, y tú no te descuides. Bendiciones”, escribió una mujer en la publicación en redes sociales.
