“Está súper brava”: Gongo captura pitón reticulada de 17 pies en Toa Alta

El rescatista José Morales Berríos, conocido como “Gongo Fishing”, reportó haber capturado una serpiente pitón reticulada de 17 pies que apareció en medio de una calle en el barrio Ortiz, en Toa Alta.

El instante de la captura fue registrado en un vídeo que Morales Berríos compartió en sus redes sociales, volviéndose rápidamente viral. “Es bastante grande. Está súper brava”, comentó Morales Berríos.

En resumen, el vídeo muestra la intensidad del reptil mientras Gongo lucha por dominarla. Finalmente, el joven consiguió capturarla, pero la serpiente se enrosca por un instante alrededor de su cuerpo.

Explicó que lidiar con una serpiente de este tamaño es todo un desafío. “Me tiene bien apretado, para que tú veas el trabajo que tiene que pasar una sola persona con un animal así de grande. Esto no son chistes”, dijo.

El vídeo –que actualmente cuenta con más de 1,600 comentarios, 21,000 reacciones y 914,000 visualizaciones– no solo impactó por la magnitud del reptil, sino también por la valentía del joven.