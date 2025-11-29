Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Está súper brava”: Gongo captura pitón reticulada de 17 pies en Toa Alta

En un vídeo compartido en redes sociales, el rescatista mostró lo peligroso que puede ser manipular al reptil

29 de noviembre de 2025 - 11:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Luis Morales Berríos, conocido popularmente como Gongo Fishing, reveló cómo logró capturar una imponente pitón reticulada de 17 pies. (Captura de video de Gongo Fishing PR )
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El rescatista José Morales Berríos, conocido como Gongo Fishing, reportó haber capturado una serpiente pitón reticulada de 17 pies que apareció en medio de una calle en el barrio Ortiz, en Toa Alta.

RELACIONADAS

El instante de la captura fue registrado en un vídeo que Morales Berríos compartió en sus redes sociales, volviéndose rápidamente viral. “Es bastante grande. Está súper brava”, comentó Morales Berríos.

En resumen, el vídeo muestra la intensidad del reptil mientras Gongo lucha por dominarla. Finalmente, el joven consiguió capturarla, pero la serpiente se enrosca por un instante alrededor de su cuerpo.

Explicó que lidiar con una serpiente de este tamaño es todo un desafío. “Me tiene bien apretado, para que tú veas el trabajo que tiene que pasar una sola persona con un animal así de grande. Esto no son chistes”, dijo.

El vídeo –que actualmente cuenta con más de 1,600 comentarios, 21,000 reacciones y 914,000 visualizaciones– no solo impactó por la magnitud del reptil, sino también por la valentía del joven.

“Joven, cuídate, tienes una destreza impresionante para inmovilizar esas serpientes, pero por favor, cuídate mucho, porque en un pequeño descuido, mientras hacen el vídeo, puede ocurrir una situación peligrosa. Dios te cuide, y tú no te descuides. Bendiciones”, escribió una mujer en la publicación en redes sociales.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
