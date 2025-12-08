Justicia defiende procesamiento como adulta de joven imputada por asesinato de Gabriela Nicole Pratts

El Departamento de Justicia defendió, en una moción radicada ayer, domingo, ante el Tribunal de Aibonito, el procesamiento como adulta de Anthonieska Avilés por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

En el documento, la Fiscalía solicitó que se deniegue la petición de desestimación que había presentado la defensa de Avilés, alegando falta de jurisdicción por entender que se debía procesar como menor de edad.

Los fiscales Orlando Velázquez y Silda Rubio indicaron en la moción que el Tribunal de Aibonito tiene jurisdicción por la Ley 88 de 1986, que dispone que el Tribunal de Menores pierde jurisdicción cuando “se impute a un menor que hubiese cumplido 15 años de edad la comisión de hechos constitutivos de asesinato en primer grado”, entre otros elementos.

Recalcó que, en cambio, la Sala de lo Criminal perderá jurisdicción cuando “la determinación de causa probable” sea “por un delito distinto al asesinato en primer grado”.

En una vista del pasado 4 de diciembre, la defensa de Rivera anunció la petición de desestimación alegando que la joven de 18 años -cumplidos en septiembre pasado- tiene facultad mental “por debajo de los 15 años”.

Desde los ocho años, la imputada ha recibido servicios continuos por parte del Departamento de Educación, con evaluaciones posteriores en el 2018 y 2024, indica la moción presentada por la defensa.

“Posteriormente en el 2024, hace tan solo un año atrás, se desprende de los resultados de las evaluaciones realizadas que el rendimiento total de la menor A.A.C. —en las áreas de escritura, lectura y matemáticas— era equivalente al quinto grado, su nivel de ejecución era bajo promedio y su edad mental equivalía a 10 años con 7 meses“, dice la moción de 70 páginas analizada por este medio.

En cambio, la Fiscalía de Aibonito planteó que los argumentos de las abogadas más bien parecen “dirigidos a la presentación de la defensa de inimputabilidad”, término se refiere al estado mental de una persona al momento de cometer el delito.

“Sin embargo, hasta el momento la defensa no ha cumplido con los criterios que dicha Regla delinea para su adecuada formulación. Es decir, la defensa de inimputabilidad no ha sido notificada a este Honorable Tribunal ni al Ministerio Público, dentro del término de veinte días dispuesto, así como tampoco se nos ha notificado la información y documentos pertinentes”, señalaron los fiscales.

Asimismo, se añadió que “el Ministerio Público se opone a la desestimación de los cargos contra Anthonieshka Aviles Cabrera por la alegada falta de jurisdicción, pues alegar que porque la aquí imputada cuenta con un déficit intelectual por debajo del esperado para su edad equivale o es erróneo en derecho”.

“Pretender establecer que un menor de más de 15 años no debe ser juzgado como adulto tras determinársele causa por asesinato en primer grado y ley de armas, porque tenga un nivel de inteligencia bajo y en adición alegar que es inimputable, equivaldría a que el delito quedaría impune”, afirmó.

El asesinato de Pratts Rosario se reportó el 11 de agosto, luego de que dos menores de 16 años llegaran heridos de arma blanca al hospital Menonita de Aibonito. El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.

La llamada alertó sobre dos jóvenes, una fémina y un hombre, que llegaron hasta la institución. Poco después, la fémina, que era Pratts Rosario, falleció.