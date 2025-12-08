Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Justicia defiende procesamiento como adulta de joven imputada por asesinato de Gabriela Nicole Pratts

La Fiscalía de Aibonito se opuso a la moción de desestimación de las abogadas de Anthonieska Avilés Cabrera

8 de diciembre de 2025 - 3:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario se reportó el 11 de agosto en el desvío Rafael Colón de la PR-14 en Aibonito. (Ramon "Tonito" Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Departamento de Justicia defendió, en una moción radicada ayer, domingo, ante el Tribunal de Aibonito, el procesamiento como adulta de Anthonieska Avilés por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

RELACIONADAS

En el documento, la Fiscalía solicitó que se deniegue la petición de desestimación que había presentado la defensa de Avilés, alegando falta de jurisdicción por entender que se debía procesar como menor de edad.

Los fiscales Orlando Velázquez y Silda Rubio indicaron en la moción que el Tribunal de Aibonito tiene jurisdicción por la Ley 88 de 1986, que dispone que el Tribunal de Menores pierde jurisdicción cuando “se impute a un menor que hubiese cumplido 15 años de edad la comisión de hechos constitutivos de asesinato en primer grado”, entre otros elementos.

Recalcó que, en cambio, la Sala de lo Criminal perderá jurisdicción cuando “la determinación de causa probable” sea “por un delito distinto al asesinato en primer grado”.

En una vista del pasado 4 de diciembre, la defensa de Rivera anunció la petición de desestimación alegando que la joven de 18 años -cumplidos en septiembre pasado- tiene facultad mental “por debajo de los 15 años”.

Desde los ocho años, la imputada ha recibido servicios continuos por parte del Departamento de Educación, con evaluaciones posteriores en el 2018 y 2024, indica la moción presentada por la defensa.

Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia.En el foro judicial se llevaba a cabo la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, una de las imputadas por el asesinato de la menor.El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.
1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel

“Posteriormente en el 2024, hace tan solo un año atrás, se desprende de los resultados de las evaluaciones realizadas que el rendimiento total de la menor A.A.C. —en las áreas de escritura, lectura y matemáticas— era equivalente al quinto grado, su nivel de ejecución era bajo promedio y su edad mental equivalía a 10 años con 7 meses“, dice la moción de 70 páginas analizada por este medio.

En cambio, la Fiscalía de Aibonito planteó que los argumentos de las abogadas más bien parecen “dirigidos a la presentación de la defensa de inimputabilidad”, término se refiere al estado mental de una persona al momento de cometer el delito.

“Sin embargo, hasta el momento la defensa no ha cumplido con los criterios que dicha Regla delinea para su adecuada formulación. Es decir, la defensa de inimputabilidad no ha sido notificada a este Honorable Tribunal ni al Ministerio Público, dentro del término de veinte días dispuesto, así como tampoco se nos ha notificado la información y documentos pertinentes”, señalaron los fiscales.

Asimismo, se añadió que “el Ministerio Público se opone a la desestimación de los cargos contra Anthonieshka Aviles Cabrera por la alegada falta de jurisdicción, pues alegar que porque la aquí imputada cuenta con un déficit intelectual por debajo del esperado para su edad equivale o es erróneo en derecho”.

El asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en la madrugada del lunes en Aibonito conmovió a todo Puerto Rico por su crueldad. El 12 de agosto de 2025, día en que hubiera cumplido 17 años, decenas de amigos y familiares de "Lela" realizaron una caravana por el pueblo recordando a la adolescente y reclamando justicia.La caravana partió a las 5:00 p.m. desde el estadio Hermanos Marrero hasta el lugar de los hechos, la intersección del desvío Roberto Colón con la carretera PR-14, cerca del centro urbano, donde se levantó un altar improvisado.La familia está recibiendo donaciones para los gastos funerarios mediante la plataforma de ATH Móvil al número 787-388-2613. La familia indicó que se espera realizar los actos funebres este próximo jueves.
1 / 22 | Caravana para Lela: así se despidió Aibonito de Gabriela Nicole Pratts Rosario. El asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en la madrugada del lunes en Aibonito conmovió a todo Puerto Rico por su crueldad. El 12 de agosto de 2025, día en que hubiera cumplido 17 años, decenas de amigos y familiares de "Lela" realizaron una caravana por el pueblo recordando a la adolescente y reclamando justicia. - Alex Figueroa Cancel

“Pretender establecer que un menor de más de 15 años no debe ser juzgado como adulto tras determinársele causa por asesinato en primer grado y ley de armas, porque tenga un nivel de inteligencia bajo y en adición alegar que es inimputable, equivaldría a que el delito quedaría impune”, afirmó.

El asesinato de Pratts Rosario se reportó el 11 de agosto, luego de que dos menores de 16 años llegaran heridos de arma blanca al hospital Menonita de Aibonito. El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.

La llamada alertó sobre dos jóvenes, una fémina y un hombre, que llegaron hasta la institución. Poco después, la fémina, que era Pratts Rosario, falleció.

Por estos hechos, las autoridades formularon cargos contra Avilés Cabrera, y su madre, Elvia Cabrera Rivera. Esta última también enfrenta dos cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

Tags
Gabriela Nicole Pratts RosarioBreaking NewsDepartamento de Justicia
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 8 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: