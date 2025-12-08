Investigan muerte a tiros de hombre y mujer en Aguas Buenas
Los cuerpos de ambos fueron hallados sobre el pavimento
8 de diciembre de 2025 - 6:33 AM
Las autoridades investigan las circunstancias entorno al hallazgo de los cuerpos de un hombre y una mujer encontrados baleados en Aguas Buenas, informó la Policía.
Los hechos fueron reportados poco después de las 6:00 de la mañana, en el kilómetro 40.6 de la PR-156.
La Policía fue alertada a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Cuando llegaron a la escena, los agentes hallaron a los occisos sobre el pavimento.
Personal de la División de Homicidios fue avisada para hacerse cargo de la investigación junto con el fiscal de turno.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 427 asesinatos en lo que va de este año, 30 menos que los 457 registrados a la misma fecha en el 2024.
