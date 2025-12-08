Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan muerte a tiros de hombre y mujer en Aguas Buenas

Los cuerpos de ambos fueron hallados sobre el pavimento

8 de diciembre de 2025 - 6:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el lugar donde se ubicó la guagua quemada no se han ocupado casquillos ni material acelerante. (Archivo / GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan las circunstancias entorno al hallazgo de los cuerpos de un hombre y una mujer encontrados baleados en Aguas Buenas, informó la Policía.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados poco después de las 6:00 de la mañana, en el kilómetro 40.6 de la PR-156.

La Policía fue alertada a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Cuando llegaron a la escena, los agentes hallaron a los occisos sobre el pavimento.

Personal de la División de Homicidios fue avisada para hacerse cargo de la investigación junto con el fiscal de turno.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 427 asesinatos en lo que va de este año, 30 menos que los 457 registrados a la misma fecha en el 2024.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
