Investigan muerte a tiros de hombre y mujer en Aguas Buenas

Las autoridades investigan las circunstancias entorno al hallazgo de los cuerpos de un hombre y una mujer encontrados baleados en Aguas Buenas, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados poco después de las 6:00 de la mañana, en el kilómetro 40.6 de la PR-156.

La Policía fue alertada a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Cuando llegaron a la escena, los agentes hallaron a los occisos sobre el pavimento.

Personal de la División de Homicidios fue avisada para hacerse cargo de la investigación junto con el fiscal de turno.