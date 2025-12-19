Ofrecen detalles de la identidad de hombre que murió baleado en Aguas Buenas

El cuerpo baleado de un hombre fue encontrado a las 4:20 p.m. del jueves en la carretera PR-174, en la jurisdicción de Aguas Buenas, informó la Policía.

El informe preliminar resaltó que se recibió la alerta sobre una persona heria en el sector Minillas del barrio Mulas mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La víctim fue identificada como Xavier Cruz Díaz de 39 años y residente en Aguas Buenas. Según la Uniformada, había sido fichado en el 2017 por violación a la Ley Contra el Acecho.