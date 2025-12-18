Arrestan a presunto líder de una ganga violenta en Río Piedras

La Policía arrestó este jueves a un hombre que describió como el presunto líder de una “ganga violenta” que supuestamente opera en un residencial de Río Piedras.

El teniente Wilson Torres, de la División de Drogas Metro de la Policía, indicó que la detención se llevó a cabo durante un allanamiento en el condominio Prudencio Rivera Martínez.

Torres identificó al detenido como José Roberto Andújar Ubiles, de 35 años, quien se encuentra cumpliendo una sentencia federal de libertad supervisada.

De acuerdo con el expediente electrónico del Tribunal Federal en San Juan, Andújar Ubiles fue acusado, junto con otras 41 personas, por un gran jurado federal con cinco cargos de narcotráfico en marzo de 2013. En noviembre de ese año se declaró culpable por uno de los cargos. Al año siguiente fue sentenciado por la entonces jueza federal Carmen Cerezo a cinco años de cárcel.

Según la base de datos pública del Negociado federal de Prisiones, Andújar Ubiles salió de prisión en agosto de 2018 y comenzó a cumplir la segunda parte de la condena, de ocho años de libertad supervisada.

“Es el líder de la organización que opera en el residencial Jardines de Sellés, que colinda con el condominio”, dijo el teniente. “Es una organización violenta”.

“Por mucho tiempo, este condominio lo han usado como almacén para guardar armas y sustancias controladas, porque es más difícil para entrar aquí, porque tiene control de acceso y los pasillos son sellados”, agregó.

Torres detalló que, al diligenciar una de las órdenes de allanamiento, encontraron en un apartamento dos pistolas, municiones, cargadores y “una gran cantidad” de sustancias controladas que todavía no habían contado. Fue en ese apartamento que arrestaron a Andújar Ubiles.

Señaló que ahí también arrestaron a una mujer de 37 años, quien tiene expediente criminal por sustancias controladas.

“Ella es parte de la organización criminal”, dijo Torres, quien comentó que en el apartamento estaba una menor de 12 años, hija de la mujer, por lo que se avisó al Departamento de la Familia.

Según Torres, diligenciaron una segunda orden de allanamiento en un apartamento de otro piso del condominio, donde ocuparon cinco rifles, un revólver, municiones, cargadores y sustancias controladas.