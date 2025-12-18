Asesinan a un hombre frente a una residencia en Carolina

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este miércoles, en Carolina.

El crimen fue reportado a eso de las 10:24 p.m., frente a una residencia que ubica en la calle Roca, del barrio Martín González, en Carolina.

En comunicado de prensa, la Policía informó que fue alertada a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que avisaba sobre disparos en el lugar.

“Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el suelo el cuerpo baleado de Carlos Alberto López Ríos de 57 años de edad”, apuntó el comunicado. “En la escena se ocuparon varios casquillos de bala”, agregó.

El agente Robert Delbrey Muñoz, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina y el fiscal Juan Domínguez Villegas, se hicieron cargo de la pesquisa.