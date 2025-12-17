Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Osamenta hallada en Trujillo Alto corresponde a hombre de 87 años desaparecido en Cupey

Se trata de Adolfo Matos Solís, quien era buscado desde noviembre pasado y por quien se activó una Alerta Silver

17 de diciembre de 2025 - 11:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Instituto de Ciencias Forenses en San Juan. (Pablo Martínez Rodríguez)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La osamenta hallada el jueves pasado cerca del establecimiento JaqueMate, localizado en la carretera 199, en Trujillo Alto, corresponde a Adolfo Matos Solís, de 87 años, reportado como desaparecido desde noviembre pasado, en la zona de Cupey, en San Juan.

Así lo confirmó este miércoles por la Unidad de Identificación Humana del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), quien realizó un “riguroso proceso de corroboración científica”, para lograr la identificación mediante la comparación de radiografías corporales.

Conforme a los protocolos establecidos por el ICF, el familiar autorizado fue debidamente notificado una vez concluido el proceso de identificación.

“El caso se mantiene bajo investigación y está relacionado con el hallazgo de una osamenta la pasada semana en el municipio de Trujillo Alto”, dijo la agencia.

Como es práctica institucional, el ICF “continuará colaborando con las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, en estricto apego al rigor científico, legal y al trato digno que merecen las personas fallecidas y sus familiares”.

Adolfo Matos Solís, de 87 años
Adolfo Matos Solís, de 87 años (Suministrada)

Por tal razón, se aclaró que no se divulgarán detalles adicionales en esta etapa de la investigación del caso.

Por este caso del octogenario, el superintendente de la Policía, Joseph González, ordenó activar, en noviembre pasado, la Alerta Silver con el propósito de sumar a los ciudadanos a la búsqueda activa de Matos Solís.

El hombre desapareció a eso de las 6:00 de la tarde del domingo, 9 de noviembre, de los predios de su residencia en el sector Los Matos del barrio Cupey en la carretera 844, en San Juan, informó la Policía.

Matos Solís fue reportado como desaparecido por su nieta.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Noticias
