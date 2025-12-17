Opinión
Joven es víctima de un carjacking en Caguas tras tres individuos amenazarle con armas de fuego

La Policía indicó que le robaron un Nissan Versa blanco del 2024

17 de diciembre de 2025 - 8:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre se querelló a las 5:53 p.m. de ayer, domingo.
Los hechos se reportaron en las Parcelas Viejas, en la PR-765, del barrio Borinquen de Caguas. (Shutterstock)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un joven de 23 año fue víctima de un carjacking en la noche de este martes en Caguas, informó la Policía.

El carjacking a eso de las 11:55 p.m., en las Parcelas Viejas ubicadas en la PR-765, del barrio Borinquen.

En comunicado de prensa, la Uniformada inicó que, según el perjudicado, “tres individuos con vestimenta oscura, mediante intimidación y amenaza con armas de fuego, lo despojaron de su auto marca Nissan Versa color blanco del año 2024, con número de tablilla KNA-197, un celular y documentos personales”.

Agregó que, posteriormente abandonaron el lugar sin causarle daño físico alguno".

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas continúan con la pesquisa.

Policía de Puerto RicoBreaking NewsCarjacking
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
