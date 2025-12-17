Tres sujetos armados y enmascarados perpetran “carjacking” en Patillas

Un hombre fue víctima de un “carjacking” en la madrugada de este miércoles, luego que tres hombres enmascarados y armados lo despojaran de su vehículo en la carretera 184, kilómetro 17.2, del barrio Real, en Patillas.

De acuerdo con el informe de la Policía, el querellante manifestó que, mientras se encontraba transitando por el lugar mencionado, dos autos blanco, con tres personas en su interior, le bloquearon el paso.

Acto seguido, los asaltante se le acercaron y le robaron su Mitsubishi Outlander, color negra, del año 2022 y tablilla JYK-160.

Tras el “carjacking”, los sujetos se marcharon del lugar hacia rumbo desconocido.