Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tres sujetos armados y enmascarados perpetran “carjacking” en Patillas

El querellante sostuvo que su vehículo fue interceptado por dos autos blancos

17 de diciembre de 2025 - 7:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos se reportaron a las 7:30 p.m.
La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama investiga el incidente. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre fue víctima de un “carjacking” en la madrugada de este miércoles, luego que tres hombres enmascarados y armados lo despojaran de su vehículo en la carretera 184, kilómetro 17.2, del barrio Real, en Patillas.

RELACIONADAS

De acuerdo con el informe de la Policía, el querellante manifestó que, mientras se encontraba transitando por el lugar mencionado, dos autos blanco, con tres personas en su interior, le bloquearon el paso.

Acto seguido, los asaltante se le acercaron y le robaron su Mitsubishi Outlander, color negra, del año 2022 y tablilla JYK-160.

Tras el “carjacking”, los sujetos se marcharon del lugar hacia rumbo desconocido.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama investiga el incidente.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPatillas
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: