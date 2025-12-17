Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan un cuerpo baleado frente a una casa en Mayagüez

La Policía informó que la víctima tenía 46 años

17 de diciembre de 2025 - 6:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon múltiples casquillos de bala. (Archivo)
Hasta este martes, la Policía había reportado 444 asesinatos en lo que va de este año, 33 menos que los 477 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este martes, en Mayagüez.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:28 p.m., a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, que avisó sobre una persona herida de bala frente a una residencia de la calle Ramón Martínez del barrio Dulces Labios.

“Al llegar al lugar se encontró un hombre tirado en la acera”, indicó el informe policiaco.

Agregó que llegaron “paramédicos estatales los cuales certificaron que la persona no tenía signos vitales”.

En comunicado de prensa, la Uniformada identificó al occiso como Melvin Alipio Soto Cruz, de 46 años.

Señaló que “el cuerpo presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo”.

“Se hace constar que el occiso poseía récord criminal por violación a la ley 54 en el año 2021”, agregó el informe.

El sargento Mario Mass, de la División de Homicidios, se hizo cargo de la investigación junto con el agente Samuel Nieves, de Servicios Técnicos de Mayagüez, y el fiscal André Lartiguat, quien ordenó el levantamiento del cadáver.

Hasta este martes, la Policía había reportado 444 asesinatos en lo que va de este año, 33 menos que los 477 registrados a la misma fecha en el 2024.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
