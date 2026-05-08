Departamento de Salud aclara que no hay registro de casos de hantavirus en Puerto Rico

El Departamento de Salud aclaró este viernes que no hay registro de caso alguno de hantavirus en Puerto Rico, contrario a lo que la agencia había informado previamente ante la situación de emergencia por un brote en un crucero programado para arribar este domingo a Islas Canarias (España).

“La información divulgada se originó a partir de una comunicación errónea de los datos por parte de la doctora Iris Cardona, principal oficial médico. Es pertinente aclarar que el registro electrónico comenzó en 2006, por lo que no existe constancia de casos anteriores en ese sistema”, consignó Salud, en declaraciones escritas.

Al menos, tres personas han fallecido en el brote registrado en el crucero MV Hondius, que zarpó desde Argentina el 1 de abril. El país sudamericano figura entre las naciones del continente con mayor cantidad de casos documentados de hantavirus, particularmente asociados al virus de los Andes, la única cepa de la que se ha documentado transmisión limitada entre personas y la que ha sido confirmada entre los casos del brote actual.

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“El Departamento de Salud se mantiene vigilante y cuenta con protocolos de monitoreo ante posibles casos en la isla, a través de la División de Epidemiología e Investigación y la División de Preparación y Coordinación de Respuesta de Salud Pública. Asimismo, dispone del andamiaje necesario para canalizar el diagnóstico adecuado, en coordinación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades”, añadió Salud, en su declaración.

El hantavirus es una familia de virus transmitidos a los humanos por roedores. La Organización Mundial de la Salud (OMS), que reafirmó este viernes que el riesgo para la población permanece bajo, ha descartado que el brote pueda escalar a una epidemia o una pandemia como la de COVID-19.

Los estados de Arizona, California, Georgia, Texas y Virginia han informado que monitorean la salud de residentes que estuvieron a bordo de la embarcación MV Hondius. Al momento, ninguno ha reportado síntomas asociados con la enfermedad.

Se han identificado pasajeros y tripulantes de, al menos, 28 naciones, incluyendo Filipinas, Reino Unido, Estados Unidos, España, Alemania, Canadá, Argentina, Japón y Guatemala.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, el secretario de Salud, Víctor Ramos, indicó que, de momento, no se ha considerado necesario tomar medidas en los aeropuertos ante la posibilidad de que se reporte un caso en Estados Unidos.

“Estamos pendientes, alertas. Hemos notificado a todos los proveedores y los hospitales. Así que, esperemos que no, pero si hubiera algún caso, lo atenderíamos”, comentó Ramos, tras su participación en la iniciativa “Salud eres tú”, en Gurabo, en donde se ofrecieron servicios de vacunación, medicina general, pediatría, nutrición, psicología, salud oral, cardiología y otros.