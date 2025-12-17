Opinión
Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre en Carolina

La Policía indicó que la escena fue ubicada en el callejón Castro Dos, del barrio Sabana Abajo

17 de diciembre de 2025 - 7:07 AM

La Policía indicó que esperarán por la autopsia para conocer la causa del fallecimiento. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan desde la mañana de este miércoles las circunstancias en torno a la muerte de un hombre, en Carolina.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:45 a.m., en el callejón Castro Dos, del barrio Sabana Abajo, informó la Policía.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación.

“Al llegar al lugar, los uniformados encontraron en el área de la acera el cuerpo de un hombre, aún sin identificar, quien no presentaba signos vitales”, apuntó el comunicado de la Policía.

De inmediato, no se estableció si el cuerpo presentaba algún signo de violencia.

“Al momento se desconocen las circunstancias que rodean estos hechos. Será la autopsia, junto a otras pruebas de rigor, la que determine la causa del fallecimiento”, agregó.

La agente Alanís Acosta, junto con el personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, y la fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.

