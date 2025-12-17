Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre en Carolina
La Policía indicó que la escena fue ubicada en el callejón Castro Dos, del barrio Sabana Abajo
17 de diciembre de 2025 - 7:07 AM
17 de diciembre de 2025 - 7:07 AM
Las autoridades investigan desde la mañana de este miércoles las circunstancias en torno a la muerte de un hombre, en Carolina.
Los hechos fueron reportados a eso de las 5:45 a.m., en el callejón Castro Dos, del barrio Sabana Abajo, informó la Policía.
Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación.
“Al llegar al lugar, los uniformados encontraron en el área de la acera el cuerpo de un hombre, aún sin identificar, quien no presentaba signos vitales”, apuntó el comunicado de la Policía.
De inmediato, no se estableció si el cuerpo presentaba algún signo de violencia.
“Al momento se desconocen las circunstancias que rodean estos hechos. Será la autopsia, junto a otras pruebas de rigor, la que determine la causa del fallecimiento”, agregó.
La agente Alanís Acosta, junto con el personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, y la fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: